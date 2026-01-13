Patriot и SAMP-T бессильны: какие ЗРК могут перехватить 'Орешник'

Его перехват возможен только системами стратегической ПРО, которых Украина пока не имеет и которые существуют в мире в ограниченном количестве.

Российский удар ракетой типа "Орешник" по Львову, который не имел ни военной цели, ни серьезных последствий, вновь актуализировал вопрос: способны ли имеющиеся в Украине системы ПВО перехватывать такие угрозы. Речь идет прежде всего о Patriot и SAMP-T, пишет Defence Express.

Ответ официальный и однозначный: в Украине пока нет систем, способных перехватывать баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности. Об этом еще в начале 2025 года заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский – и с тех пор ситуация не изменилась.

Почему Patriot и SAMP-T не подходят

Неспособность Patriot или SAMP-T перехватывать "Орешник" не является их недостатком. Эти комплексы созданы для другого класса целей – тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

Именно поэтому Patriot PAC-3 успешно сбивает "Искандеры" и "Кинжалы". Но он не предназначен для поражения боевых блоков баллистических ракет средней дальности. Это вопрос не технологической отсталости, а физики и классификации угроз – так же как не существует "противоснарядного бронежилета".

В чем главная сложность перехвата "Орешника"

Ключевая проблема – раздельная боевая часть ракеты. "Орешник" имеет несколько боевых блоков индивидуального наведения, которые после отделения расходятся по разным траекториям вместе с ложными целями.

Эффективный перехват возможен только до момента разделения, то есть:

на высотах более 100 км;

фактически в экзоатмосферном пространстве.

После этого поражение становится значительно сложнее и требует совершенно другого класса ПРО.

Какие системы способны на такой перехват

В настоящее время в мире лишь несколько систем имеют подтвержденную возможность экзоатмосферного перехвата:

SM-3 (Aegis, США) – имеет доказанную способность сбивать даже межконтинентальные ракеты и спутники;

Ground-Based Interceptor (США) – элемент стратегической ПРО США, развернутый только на их территории;

Arrow-3 (Израиль) – успешно перехватывал ракеты большой дальности, запущенные Ираном и йеменскими хуситами;

THAAD (США) – при определенных условиях и с ограничениями.

THAAD способен перехватывать моноблочные ракеты средней дальности (1–3 тыс. км), что доказано в реальных боевых условиях. Однако в отношении ракет с раздельной боевой частью ситуация значительно сложнее. Все зависит от момента пуска, траектории, высоты разделения и количества боевых блоков.

При этом сам THAAD работает на границе атмосферы и космоса и имеет ограниченную зону поражения.

Атака "Орешника" на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января российские оккупанты запустили по Львову баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Целью стала Львовская область.

На фоне этой атаки Соединенные Штаты заявили о "опасной и непонятной эскалации" войны России против Украины, обвинив Москву в усилении атак в момент, когда администрация президента Дональда Трампа пытается продвинуть мирные переговоры.

