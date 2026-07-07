На фронте был замечен российский танк с новой системой защиты: что о нем известно

Такие системы уже прошли боевые испытания в секторе Газа и на юге Ливана.

На видео с фронта войны в Украине была зафиксирована новая модификация российского основного боевого танка Т-72Б3, оснащенная улучшенной броневой защитой и системой активной обороны "Арена-М". На кадрах можно увидеть танк, замаскированный в боевой позиции. Об этом пишет Military Watch Magazine.

"Танк действовал в составе "Боевой группы "Центр" в Днепропетровской области и, судя по всему, был развернут в оборонительном порядке. Ранее сообщалось, что когда в мае 2026 года штурмовые подразделения "Боевой группы "Центр" проводили предбоевую подготовку на тыловом полигоне, они были оснащены танками Т-72 с системой "Арена-М". Последнее изображение подтверждает, что продолжаются инвестиции в модернизацию передовых бронетанковых подразделений с помощью новой системы, которая обеспечивает значительное преимущество над танками, находящимися на вооружении Вооруженных сил Украины, а также над 95 процентами танков, находящихся на вооружении стран-членов НАТО, не имеющих собственных систем активной защиты", - подчеркнули в материале.

По словам аналитиков, система "Арена-М" использует радиолокационный комплекс для непрерывного мониторинга окружающей среды с целью выявления угроз.

Видео дня

"Самой известной системой активной защиты является израильская "Трофи", которую с 2008 года устанавливают на танки "Меркава IV". Хотя Россия работала над разработкой систем активной защиты типа "hard kill" еще с 1990-х годов, и было подготовлено к эксплуатации несколько вариантов системы "Арена", недостаток финансирования привел к тому, что их в основном продавали на экспорт. "Помимо Израиля, подобные системы разрабатывали Китай, Южная Корея и Северная Корея еще до того, как "Арена-М" была введена в эксплуатацию", - напомнили в публикации.

Отмечается, что интеграция системы "Арена-М" на основные боевые танки в подразделениях передовой линии была впервые подтверждена в марте 2025 года, когда эту систему заметили на танке Т-72Б3 российской армии.

"Это стало продолжением сообщений августа 2024 года о том, что система устанавливалась на танки Т-90М, а также последующих сообщений о том, что танки Т-72, модернизированные с аналогичным уровнем броневой защиты, также должны были получить эту систему", - уточнило издание.

Эксперты добавляют, что, несмотря на то, что "Арена-М" является первой системой такого типа, которую какая-либо из сторон применяла в войне в Украине, системы активной защиты уже прошли боевые испытания в секторе Газа и на юге Ливана со стороны израильской армии.

"Система "Trophy" защищала танки "Меркава IV" от реактивных гранат, вынуждая местные палестинские военизированные группировки применять различные подходы для противодействия ей. Одним из самых простых был подход к танкам с тыла и установка взрывных устройств непосредственно на их корпусах, что оказалось возможным в городских условиях", - объяснили в материале.

Другие новости об оружии

Ранее The Telegraph писал, что Великобритания начинает "дроновую революцию" в армии после уроков Украины. Этот план предусматривает инвестиции в размере 5 млрд фунтов стерлингов, направленные на расширение использования вооруженными силами беспилотных летательных аппаратов.

"Украина продемонстрировала скорость, масштаб и эффективность ведения войны с использованием дронов, и нынешнее правительство инвестирует 5 миллиардов фунтов стерлингов в ускорение внедрения дронов и автономных систем во всех видах вооруженных сил", - заявил журналистам представитель Министерства обороны Великобритании.

В то же время издание The New York Times сообщило, что Украина изменила подход к использованию систем Patriot. Теперь украинцы научились часто запускать только один перехватчик против баллистических ракет вместо привычных двух или более из-за дефицита оружия американского производства.

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