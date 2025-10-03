Ранее РФ уже демонстрировала Су-75, однако специалисты считают, что фото появилось не на пустом месте.

Обнародованное фото демонстрирует российский Су-75 Checkmate рядом с Су-57, что является довольно редким явлением. На фотографию обратил внимание портал Army Recognition.

Изображение начали распространять в социальных сетях в начале октября.

"Первый построенный в России истребитель Су-75 засветился на фото", - пишет российская пропаганда.

Некоторые из блогеров предположили, что фото было сделано уже довольно давно.

Как бы там ни было, фотография появилась не на пустом месте. Это демонстрация того, что проект, который давно вызывает сомнения относительно сроков и финансирования, все еще "жив".

Судя по фото, на котором видно инфраструктуру и персонал, программа может быть нацелена на реальные испытания, а не только на демонстрацию и рекламу.

Конечно, одно фото не может подтвердить подготовку к настоящим летным испытаниям, но оно согласуется с ранее представленной информацией о возможном первом полете истребителя, который должен состояться уже скоро.

Также фотография по крайней мере частично подтверждает тезис о возможной интеграции Су-75 и Су-57.

Су-75 Checkmate - что известно

Су-75 является проектом российского малозаметного многофункционального истребителя пятого поколения, созданным в ОКБ имени П. А. Сухого. Сообщалось, что самолет разрабатывается как инициативный проект для возможного экспорта.

Сам истребитель был представлен в июле 2021 года на авиасалоне МАКС-2021. В ноябре 2023 года экс-глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первый опытный образец истребителя Checkmate может быть создан до конца 2025 года.

Летно-технические характеристики самолета достоверно неизвестны. Предполагается, что он получит один двигатель АЛ-41Ф1, а боевая нагрузка будет составлять около 7500 кг. Вероятная максимальная скорость истребителя - 2200 км/ч.

Как уже отмечалось, специалисты скептически оценивают проект, отмечая, что после вторжения в Украину в 2022 году российская оборонка столкнулась со сменой приоритетов. Сегодня Checkmate далеко не на первом месте по важности для россиян. Кроме того, эксперты объяснили, почему российский Су-75 может не подняться в небо.

Также эксперты считают, что самолет никому не нужен на внешнем рынке.

