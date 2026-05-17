Россия впервые показала двухместную версию истребителя 'пятого поколения' Су-57

Двухместная версия может быть предназначена для управления беспилотниками С-70.

В сеть выложили снимок опытного образца двухместного варианта истребителя "пятого поколения" Су-57, который обозреватели назвали "Су-57Д" (не исключено, что самолет получит другое официальное название). На него обратил внимание канал российского Центра анализа стратегий и технологий в Telegram.

По его данным, самолет был переделан из одноместного прототипа Т-50-4 и 16 мая начал рулежные испытания. По информации из открытых источников, Т-50-4 (бортовой номер "054") является одним из ранних прототипов истребителя Су-57. Его первый полет состоялся 12 декабря 2012 года.

Что касается двухместного варианта Су-57, то о нем почти ничего не известно. Но все же некоторые данные есть.

По данным российских пропагандистских СМИ, двухместная версия предназначена для управления беспилотниками С-70 "Охотник". Последний представляет собой крупный малозаметный БПЛА с размахом крыла около 20 м.

Дрон может нести управляемые ракеты и управляемые бомбы во внутреннем отсеке (по некоторым данным, у него их два), а также на подкрыльных узлах подвески.

Предполагается, что один Су-57Д будет вести с собой около четырёх "Охотников". Управлять ими может штурман-оператор систем вооружения самолёта. Реализовать такую схему на одноместном истребителе было бы сложно, ведь в этом случае нагрузка на пилота оказалась бы слишком большой.

Это не единственное объяснение появления двухместной версии. В последнее время россияне все чаще говорят об интересе к Су-57 со стороны Индии (ранее индийцы уже хотели приобрести самолет, но затем отказались).

Поскольку Индия уже эксплуатирует двухместные российские Су-30МКИ, наличие второго пилота в Су-57Д может стать его конкурентным преимуществом на индийском рынке.

Наконец, нельзя исключать, что двухместную версию россияне создали как учебно-боевую модификацию Су-57 для тренировок своих летчиков, которые впоследствии должны сесть за штурвал истребителя пятого поколения.

Су-57 – справка УНИАН

Базовый Су-57 – российский истребитель "пятого поколения", созданный ОКБ имени Сухого в рамках программы "ПАК ФА". Самолет предназначен для замены в Воздушно-космических силах России тяжелого истребителя Су-27.

Первый полет прототип Су-57 под индексом Т-50 совершил 29 января 2010 года. Самолет ввели в эксплуатацию в 2020 году, однако по состоянию на 2026 год россияне построили лишь несколько десятков серийных машин.

Для сравнения, американских истребителей пятого поколения F-35 построено уже более 1300, а китайских "невидимок" Chengdu J-20 – уже несколько сотен.

Су-57 критикуют не только за малое количество. Существуют чисто технические недостатки. Главным из них западные специалисты считают несоответствие требованиям малозаметности. Иными словами, в отличие от F-22 и F-35, российский истребитель не является полноценным стелсом.

Еще один недостаток Су-57 – отсутствие штатного двигателя "второго этапа". Из-за этого его летные характеристики также, вероятно, не соответствуют требованиям нового поколения.

