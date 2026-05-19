Су-57 получил элемент, который делает его гораздо опаснее для Украины (видео)

Подвесной контейнер превращает боевой самолет в полноценный многофункциональный истребитель.

В сеть выложили кадры полета российского Су-57 с новым подвесным контейнером. На них обратил внимание канал российского Центра анализа стратегий и технологий.

Снятый на видео самолет, если верить описанию, охотится на украинские дроны в одной из центральных областей РФ. Вероятно, на кадрах можно увидеть Су-57 с подвесным контейнером 101КС-Н из состава оптико-электронной системы 101КС "Атолл".

101КС-Н разработан АО "Производственное объединение Уральский оптико-механический завод имени Е. С. Яламова". Контейнер впервые был замечен на прототипе Су-57 еще в 2018 году, но, насколько можно судить, до сих пор так и не применялся серийно.

Сам контейнер представляет собой многоканальную оптико-электронную прицельную систему подвесного типа, предназначенную для обнаружения и идентификации наземных и воздушных целей. Она обеспечивает захват и сопровождение объектов, определение их координат и передачу данных для применения авиационных средств поражения.

В отличие от других встроенных датчиков комплекса 101КС, блок "Н" представляет собой внешний подвесной модуль. Его установка на пилоне хотя и значительно улучшает возможности уничтожения наземных целей, но в то же время частично снижает характеристики малозаметности самолета.

По мнению экспертов, по своим характеристикам 101КС-Н схож с американским AN/AAQ-33 Sniper, который был создан еще в начале 2000-х. Последний активно применялся во всех современных войнах на широком спектре различных самолетов, включая недавнюю войну в Иране.

Напомним, недавно СМИ обнародовали снимок опытного образца двухместной версии истребителя пятого поколения Су-57, который обозреватели обозначили как "Су-57Д" (не исключено, что самолет впоследствии получит другое официальное название). По словам россиян, самолет был переоборудован из одноместного прототипа Т-50-4. 16 мая он начал рулежные испытания.

По данным российских СМИ, двухместная версия может быть предназначена для управления беспилотниками С-70 "Охотник". Это большой малозаметный БПЛА с размахом крыла около 20 метров. Также нельзя исключать, что двухместный вариант предназначен на экспорт.

Отметим, что, несмотря на определенные успехи на международном рынке, российский истребитель стал знаковым экспортным провалом россиян. На сегодняшний день самолет мало кому интересен из-за несоответствия требованиям пятого поколения.

