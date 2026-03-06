Олег Давыгора

По его словам, крупнейшие оборонные компании страны договорились увеличить выпуск вооружений "высокого класса" в четыре раза.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече обсуждались текущие графики производства и планы по резкому наращиванию выпуска вооружений.

По его словам, генеральные директора BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon согласились увеличить производство оружия "высочайшего класса" в четыре раза.

"Мы только что завершили очень хорошую встречу с крупнейшими американскими компаниями оборонной промышленности, на которой обсуждали производство и графики производства. Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия "высочайшего класса", поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов производства", - написал он в Truth Social.

Трамп утверждает, что расширение началось за три месяца до встречи, и строительство заводов и производство многих из этих вооружений уже ведётся. Он добавил:

"У нас практически неограниченный запас боеприпасов среднего и верхнего среднего уровня, которые мы используем, например, в Иране и недавно использовали в Венесуэле. Тем не менее мы также увеличили заказы на вооружения этого уровня. На встрече присутствовали генеральные директора компаний BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Встреча завершилась договорённостью провести ещё одну через два месяца. Штаты по всей стране уже подают заявки на размещение новых заводов".

Американское оружие

ВМС США стоят перед необходимостью перестройки своего флота: из-за запланированного вывода из эксплуатации старых подводных лодок и крейсеров к 2030 году могут исчезнуть около 2080 ракетных шахт. Задержки в программах по замене и нехватка мощностей в судостроительной промышленности осложняют этот переход.

