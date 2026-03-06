США потеряют более 2000 пусковых шахт для 'Томагавков' к 2030 году, - СМИ

Это может произойти из-за массового списания устаревших атомных подлодок и крейсеров.

ВМС США стоят перед необходимостью перестройки своего флота: из-за запланированного вывода из эксплуатации старых подводных лодок и крейсеров к 2030 году могут исчезнуть около 2080 ракетных шахт. Задержки в программах по замене и нехватка мощностей в судостроительной промышленности осложняют этот переход.

Военно-морские силы США столкнулись со стратегической проблемой: до 2027 года все четыре подводные лодки класса "Огайо" типа SSGN должны быть выведены из состава флота. Вместе с крейсерами класса "Тикондерога", списание которых должно последовать до 2030 года, это приведет к потере в общей сложности 2080 пусковых установок, используемых, в том числе, для крылатых ракет "Томагавк", пишет Focus.

Задержки с новыми моделями

Основная проблема заключается в том, что преемники не будут готовы вовремя. Новая программа класса "Колумбия" борется с задержками и превышением бюджета. Первая подводная лодка должна быть поставлена более чем на год позже срока и обойдется на несколько сотен миллионов долларов дороже, чем планировалось. В целом программа стоит около 130 миллиардов долларов за двенадцать единиц.

К этому добавляется состояние американских верфей: со времен войны в Персидском заливе их мощности сократились примерно на 30%. Нехватка квалифицированных кадров и нарушенные цепочки поставок дополнительно тормозят производство, пишет СМИ.

С 2022 года ВМС США производят лишь около 1,2 подводной лодки в год, хотя запланировано две. Проект класса "Колумбия" также отстает как минимум на один год. Первая лодка этого класса будет поставлена не ранее 2028 года. Эти задержки могут еще больше ослабить мощь американского флота.

Эксперт призывает продлить срок службы старых подлодок

Бывший офицер спецназа и эксперт по обороне Стив Балестриери приходит к выводу, что срок службы подводных лодок класса "Огайо", возраст которых составляет от 40 до 45 лет, должен быть продлен до тех пор, пока американская промышленность не сможет компенсировать потери.

В противном случае США рискуют получить брешь в своем ядерном сдерживании и конвенциональной ударной мощи в тот момент, когда возможный конфликт в Тихом океане считается все более вероятным.

