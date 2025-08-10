'Тень' ядерной авиации США: как выглядит бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit

Этот бомбардировщик-невидимка выдерживает экстремальные температуры от -54°C до +49°C и способен нести ядерное вооружение.

Один из самых дорогих и мощных самолетов в мире - американский бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit - сегодня можно увидеть только в одном месте на планете: в Национальном музее ВВС США в штате Огайо. Журналист издания Business Insider посетил экспозицию и поделился впечатлениями от увиденного.

Легенда перед глазами

B-2 Spirit - стратегический бомбардировщик, созданный компанией Northrop Grumman во время Холодной войны. Его главная особенность - способность избегать обнаружения радарами благодаря малозаметной конструкции. Самолет может нести как обычное, так и ядерное вооружение, преодолевать межконтинентальные расстояния и оставаться в воздухе более 30 часов благодаря дозаправке во время полета.

Цена одного такого самолета - около 2 миллиардов долларов. Все 19 боевых B-2 находятся на службе в авиабазе Уайтмен, штат Миссури, и имеют самый высокий уровень секретности. Однако в музее выставлен опытный образец, который не летал - он был построен без двигателей и использовался для наземных испытаний.

B-2 доставили в музей в 2003 году частями в семи партиях. Его сборка длилась три года. Тогдашний директор музея Чарльз Меткалф назвал процесс "одной из величайших головоломок в мире".

"Дух свободы"

На борту экспоната можно увидеть реальные следы его участия в испытаниях: заплатки на крыле после повреждения во время проверки на износ металла и декоративное искусство на носовой стойке шасси - рисунок "Огонь и лед", сделанный техниками после климатических тестов. Во время них самолет выдерживал температуры от -54°C до +49°C.

На фюзеляже изображена эмблема Воздушного боевого командования США и надпись "Дух свободы" - символика 509-го бомбардировочного крыла, которое управляет боевыми B-2. Это подразделение является правопреемником группы, отвечавшей за атомные удары по Японии в 1945 году.

"Я никогда не думал, что увижу B-2 собственными глазами", - признается автор репортажа, - "Даже с широкоугольной камерой едва удалось вместить самолет в кадр. Это действительно одна из самых впечатляющих машин во всем музее".

Музей, где выставлен B-2, считается крупнейшим военно-авиационным музеем в мире. В нем более 350 самолетов и ракет, среди которых - президентский самолет Air Force One, межконтинентальные ракеты Titan, Minuteman, B-29 Enola Gay и многие другие символы американской военной истории.

