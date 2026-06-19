В США испытали лазер, который одновременно передает энергию и сбивает дроны

Команда проводила испытания в суровых погодных условиях.

Военно-морская исследовательская лаборатория США продемонстрировала лазерную систему, способную как беспроводным способом передавать энергию, так и защищать от воздушных угроз, что стало серьёзным шагом на пути к созданию более гибких энергетических решений для фронта. Об этом пишет Interesting Engineering.

Испытания показали, что одна платформа на основе направленной энергии может выполнять две критически важные военные функции без использования отдельного оборудования. Ученые передали энергию через аэродром в удаленное место, а затем быстро переключили ту же систему для поражения имитированной угрозы со стороны беспилотника.

Энергообеспечение без топлива

Видео дня

Во время демонстрации лазер, установленный на прицепе, передавал энергию от стандартного военного транспортного средства к специализированным приемникам, расположенным на удаленном объекте. Такая установка обеспечивала энергоснабжение без физических кабелей и традиционной логистики топлива.

Ученые сосредоточились на практических условиях боевого поля, а не на контролируемой лабораторной среде. Команда проводила испытания в суровых погодных условиях, а именно при сильном ветре и снегопаде.

Как подчеркнул инженер-электрик Алекс Греде, целью было оценить, как эта технология может функционировать во время реальных военных операций.

"Мы продемонстрировали, что тот же лазер, который используется для дистанционной передачи энергии, может мгновенно перейти в режим противодействия угрозе со стороны дронов", - подчеркнул специалист.

Создано для полевых условий

По сравнению с предыдущими демонстрациями передачи энергии, которые проходили в идеальных условиях, команда NRL намеренно подвергла систему воздействию неблагоприятных условий окружающей среды.

Ученые собирали данные даже тогда, когда видимость ухудшалась из-за суровой зимней погоды. Полученные результаты помогут инженерам усовершенствовать технологию для будущих применений.

В частности, физик-исследователь NRL Джастин Лоренцен подчеркнул, что реалистичные испытания дают ценную информацию, которую невозможно получить в лабораторных экспериментах.

"Пока NRL продолжает разработку для морских применений, армия может стать одним из первых видов вооруженных сил, которые начнут использовать эту технологию в боевых условиях", - отмечается в материале.

Издание добавляет, что на следующем этапе система будет передана в распоряжение морских пехотинцев, солдат и моряков. Ученые планируют собрать отзывы об эксплуатации и усовершенствовать технологию с учетом того, как военные будут использовать ее в полевых условиях.

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