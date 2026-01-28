'Слинявый имбецил': Сикорский и Маск поссорились из-за атак РФ с помощью Starlink

Россия использует Starlink для ударов дронами по Украине. Польша просит Маска вмешаться.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично призвал основателя компании SpaceX Илона Маска запретить использование спутников Starlink для военных ударов России по Украине.

В своем посте в соцсети X Сикорский написал:

"Эй, великий человек, Илон Маск, почему бы тебе не остановить использование россиянами Starlink для атак на украинские города?".

Он также предупредил, что заработок на военных преступлениях может навредить бренду SpaceX.

Маск быстро и грубо отреагировал на призыв Сикорского. В ответе на пост главы МИД Польши американский бизнесмен фактически проигнорировал информацию о российских атаках с помощью спутникового интернета.

Вместо этого Маск заявил, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины.

"Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины", - заявил Маск.

Россия использует Starlink для ударов дронами

Польский министр распространил отчет Института изучения войны, в котором указано, что российские войска все чаще применяют спутниковые системы Starlink для увеличения дальности дронов БМ-35 во время атак по украинским городам.

По данным ISW, использование Starlink позволяет дронам летать на расстояние до 500 километров, охватывая большую часть Украины, всю Молдову, а также части Польши, Румынии и Литвы, если беспилотники запускаются с территории России или оккупированных украинских районов.

Аналитики подчеркивают, что такая технология увеличивает эффективность ударов дронов, создавая новые вызовы для систем противовоздушной обороны Украины и соседних стран.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение российских дронов спутниковыми системами Starlink. Он подчеркнул необходимость быстрой реакции на эту проблему.

