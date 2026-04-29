Netflix показал трейлер 2 сезона хитового чернокомедийного сериала 'Убивать осознанно'

Все серии второго сезона шоу выйдут одновременно 28 мая 2026 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второго сезона популярного немецкого сериала в жанре черной комедии "Убивать осознанно" (Murder Mindfully / Achtsam Morden).

Судя по трейлеру, в новом сезоне адвокат на грани выгорания Бьорн Димель будет пытаться обрести покой уже без совершения убийств, вместо этого стараясь прислушиваться к своему "внутреннему ребенку". Но, разумеется, все пойдет не по плану.

Уже объявлено, что у сериала также будет третий сезон.

Сериал "Убивать осознанно" – что известно

Напомним, первый сезон сериала "Убивать осознанно", основанного на одноименном романе немецкого адвоката-писателя Карстена Дуссе, вышел на Netflix 31 октября 2024 года.

Сериал рассказывает о мафиозном адвокате защиты Бьорне Димеле, стремящемся к балансу между работой и личной жизнью. В борьбе с выгоранием он посещает семинар по осознанности, где узнает о новых стратегиях борьбы со стрессом, таких как убийство.

Главную роль в сериале исполняет известный немецкий актер Том Шиллинг ("Академия смерти", "Простые сложности Нико Фишера", "Кто я", "Людвиг Баварский", "Работа без авторства").

Он получил положительные отзывы критиков и высокие рейтинги по просмотрам. На данный момент его оценка на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 100% одобрение критиков и 89% зрителей.

