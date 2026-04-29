Украинским киноманам покажут фильм-концерт Билли Айлиш от Джеймса Кэмерона

Вышел украинский трейлер документального музыкального фильма-концерта "Билли Айлиш: Hit Me Hard And Soft" (Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)).

Снятый в захватывающем формате 3D во время аншлагового мирового тура 2025 года, фильм переносит на большой экран инновационный концертный опыт от одной из самых известных и успешных артисток своего поколения Билли Айлиш.

Помимо самой артистки в фильме также появляется ее старший брат Финнеас О'Коннелл – отмеченный многими наградами музыкальный продюсер, автор песен, певец и соавтор самых громких хитов Билли Айлиш.

Снял картину культовый канадский режиссер Джеймс Кэмерон ("Терминатор", "Чужие", "Бездна", "Правдивая ложь", "Титаник", франшиза "Аватар") – и его также можно будет увидеть на экране.

В украинский прокат фильм выйдет 7 мая 2026 года.

Отметим, что это уже второй концертный фильм Билли Айлиш – в 2021 году вышел "Счастливее, чем когда-либо: Любовное письмо к Лос-Анджелесу" от режиссера Роберта Родригеса ("Отчаянный", "Четыре комнаты", "От заката до рассвета", "Факультет", "Однажды в Мексике", "Город грехов", "Алита: Боевой ангел", франшиза "Дети шпионов").

Кто такая Билли Айлиш

На данный момент 24-летняя американская певица и автор песен Билли Айлиш (полное имя Билли Айлиш Пайрат Берд О'Коннелл) считается одной из самых ярких фигур в поп-культуре 2020-х.

Хотя впервые она привлекла к себе внимание еще в 2015 году, настоящий успех пришел к ней в 2018-2019 годах благодаря альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – среди прочего на нем были такие хиты, как Bad Guy и You Should See Me in a Crown.

Большинство песен Айлиш написаны в соавторстве с ее братом Финнеасом О'Коннеллом, старше ее на четыре года. Стиль певицы сочетает в себе различные жанры, от хип-хопа до авангарда, а в текстах поднимаются близкие современной молодежи темы, от разбитых сердец до психического здоровья.

