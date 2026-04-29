Почему РФ не выводит авиацию из Крыма, где почти каждую ночь раздаются взрывы: объяснение Плетенчука

"Уже довольно долгое время Украина не наблюдает никаких российских кораблей в море", – отметил представитель ВМС.

Несмотря на опасность, РФ вынуждена удерживать часть своей авиации в Крыму из-за особенностей тактики ее применения. Об этом в интервью Украинскому радио рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он объяснил это на примере США, которые во время операции совершают полеты на большие расстояния и используют флот воздушных танкеров, способных заправлять самолеты в воздухе. По его словам, у РФ также есть такие танкеры, однако она не использует их из-за стоимости таких операций и ограниченности ресурса самолетов.

"Поэтому они, чтобы сократить время выполнения задач и упростить себе логистику, держат самолеты в Крыму. Может, я ошибаюсь, и это все – их самоуверенность, но по факту они там, поэтому периодически попадают в прицел украинских дронов, ракет и других средств поражения. На аэродромах в Крыму или в районах, где они расположены, взрывы слышны чуть ли не каждую ночь. Либо это работает российская ПВО, отражая атаки, либо это результат неспособности отразить эти самые атаки", – отметил Плетенчук.

Он также прокомментировал состояние Черноморского флота РФ. По словам Плетенчука, у России есть как минимум пять ракетоносцев в этом регионе, способных выполнять задачи. Речь идет о трех надводных кораблях проекта "Буян-М" и двух подводных лодках 636-го проекта, так называемых "варшавянках". Также Россия может вернуть в строй два фрегата – поврежденный "Эссен" и, вероятно, поврежденный "Адмирал Макаров".

"Но уже довольно длительный период мы не наблюдаем вообще никаких российских кораблей в море. Морская охрана ФСБ РФ еще выходит в районе так называемого "Крымского" моста, а остальные корабли из боевого состава не выходят вообще никогда и никуда. Раз-два в месяц они осуществляют пуски, для этого им нужно выйти в Судацкую бухту, и это дело нескольких часов", – отметил Плетенчук.

По его словам, это не означает, что опасность с моря для Украины миновала. Однако это свидетельствует об уменьшении функциональных возможностей Черноморского флота. Плетенчук отметил, что сейчас он выполняет лишь функцию носителей крылатых ракет.

"Остальные функции по противодействию дронам, охране водного района, прикрытию надводной и воздушной обстановки и даже, пожалуй, контролю гражданского судоходства они фактически возложили на авиацию, в том числе и беспилотную. Дронов можно увидеть достаточно много. Это разные дроны: как правило, это дроны-разведчики, иногда – дроны оперативно-тактического уровня типа "Орион", которые имеют вооружение. Но и обычная авиация – реактивная, винтовая – используется для выполнения других задач, особенно во время атак на Крым", – пояснил Плетенчук.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли серию ударов по российскому флоту на территории временно оккупированного Крыма. В частности, в ночь на 19 апреля бойцы ГУР атаковали два больших десантных корабля РФ – проекта 775 "Ямал" и проекта 1171 "Николай Фильченков".

В ночь на 28 апреля ССО также поразили место хранения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" на территории временно оккупированного Крыма. Ранее Силы обороны неоднократно фиксировали вражеские пуски из этого региона, отметили в ССО.

