Самый сильный удар с начала войны: Британия объявила новые мощные санкции против России

Под ограничения попала одна из крупнейших в мире нефтепроводных компаний - "Транснефть".

Великобритания в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, объявила о введении крупнейшего пакета санкций против РФ с 2022 года. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Отмечается, что Лондон объявил о почти 300 новых санкциях, направленных против ключевых источников доходов России от энергетики, включая экспорт нефти, и ключевых поставщиков военного оборудования, которое используется в войне.

В частности, под ограничения попала одна из крупнейших в мире нефтепроводных компаний - "Транснефть", которая транспортирует более 80% российского экспорта нефти. Это должно еще больше осложнить России поиск покупателей для "черного золота", которая и так уже находится под санкциями.

По данным британского правительства, международные санкции уже лишили Владимира Путина более 450 млрд долларов, что эквивалентно финансированию еще двух лет войны. При этом доходы России от нефти сейчас самые низкие с 2020 года, а экономика страны стагнирует.

Новые ограничения также направлены против сети судов и компаний, помогающих РФ обходить санкции и торговать нефтью. Под санкции на "теневой флот" попали 175 компаний нефтяной сети 2Rivers, а также 48 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, санкции касаются:

49 юридических и физических лиц, причастных к поддержке военной машины России и поставкам компонентов для оружия и дронов, включая международных поставщиков, которые предоставляют жизненно необходимые товары, компоненты и технологии для российских дронов и другого оружия;

трех компаний в сфере гражданской ядерной энергетики;

шести объектов в российской отрасли сжиженного природного газа (СПГ);

девяти российских банков, которые обрабатывают международные платежи, важные для финансирования войны.

Санкции против России - главные новости

В Евросоюзе до сих пор не могут принять новый пакет санкций против РФ, который фокусируется на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле России.

22 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет санкций против России. Он отметил, что его страна не позволит принимать важные для Киева решения, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". Однако министры иностранных дел Евросоюза будут призывать Будапешт пересмотреть свое решение о блокировании следующего пакета санкций против Москвы.

В то же время 23 февраля Европейский Союз продлил действие санкций против Российской Федерации еще на год – до 24 февраля 2027 года.

