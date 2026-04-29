Уголовные дела, отмывание денег: СМИ рассказали, кто руководит офисом экс-банкира Николая Лагуна в Украине

Бизнесом бывшего владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна в Украине управляет команда из бывших менеджеров и юристов финансового учреждения, фигурантов уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. Об этом пишет издание Коротко.про. Несмотря на наличие санкций Совета национальной безопасности и обороны, наложенных на Лагуна за сотрудничество с Россией, эти люди, по информации издания, все еще помогают экс-банкиру сохранить влияние на бизнес, который, вероятно, продолжает приносить миллионы беглецу, скрывающемуся от украинского правосудия в Вене.

Издание рассказывает о команде по управлению активами, "которая напрямую контактирует с экс-банкиром и выполняет его пожелания из нескольких офисов в центре Киева под прикрытием юридической деятельности". Ключевой организацией "бэк-офиса" является адвокатское объединение "Бирайт Адвокаси". "За деятельность бизнесов Лагуна там отвечает адвокат Ирина Цвера. Ранее она была директором в АО "Эф Ти Лигал". Цвера, например, представляла интересы Лагуна в деле о признании его неплатежеспособности (банкротства) как физического лица. Кроме того, она также представляла одного из подставных менеджеров Лагуна Александра Чабалу", – говорится в статье.

Издание напоминает, что непосредственно управляет активами Лагуна Максим Чернов, известный также как Максим Наконечный. "Он в настоящее время является учредителем ООО "Клеверли Украина" (компания по организации обучения за рубежом) и туристического агентства ООО "Лаки Стрим". Прямую связь с Лагуном Чернов засветил в 2021 году, когда на него было переписано 16 земельных участков Антонины Лагун в Бориспольском районе Киевской области в селе Гора общей площадью около 13 га", – говорится в материале.

Видео дня

Также Чернов через ООО "Лаки Стрим" связан с юристкой Анной Антоненко из Киева. Антоненко, в свою очередь, является учредителем ООО "Правовая позиция", 10% доли в которой принадлежит фирме "Ворлд Праймтайм Лимитед", зарегистрированной в Доминике и связанной с рядом офшоров, связи которых ведут к угледобывающему и строительному бизнесу на оккупированной территории Донецкой области.

Также среди сотрудников "офиса" Лагуна – экс-помощник депутата-регионала Юрия Мирошниченко Андрей Парафийник. "В реестрах Австрии он сейчас указан ликвидатором XASTERIA Holding – компании, владевшей холдингом по управлению недвижимостью OMS Immobilien – одним из известных зарубежных активов Лагуна и его семьи.

До этого OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которой владели Ирина и Андрей Луньовы (вероятно, россияне, проживающие в Испании)", – говорится в статье. Парафийник некоторое время работал с бизнесами Сергея Таруты и его крымскими активами.

Также к крымским активам имеет отношение главный бухгалтер офиса Лагуна – Виктория Пономарчук. Она, например, ранее была бухгалтером в известной компании Лагунов в Ялте – ООО "Зодиак-Центр", которое владело долей пляжной инфраструктуры на южном побережье Крыма. Также она обслуживала ООО "Приоритет" в Гурзуфе, которое имело отношение к группе Hanner, с ее активами имел дело и Андрей Парафийник, а также ООО "БК Сад", которое сейчас преследуют налоговые органы из-за долга в более чем 8 млн грн. Согласно инсайдерской информации, Пономарчук считается одним из ключевых центров принятия решений в теневых компаниях Лагуна, ответственной за ведение двойной бухгалтерии, переписку с предприятиями и органами власти на оккупированных территориях, и, вероятно, перечисление средств от деятельности компаний в Украине в Австрию хозяину этого бизнеса", – говорится в статье.

Также среди новых и ранее неизвестных членов "команды" Лагуна в Киеве – предпринимательница Елена Ивановна Дудченко. По данным журналистов, ее специализация – обслуживание фиктивных организаций. Связанные с ней ООО "Фикс Голд", ООО "Гералайф", ООО "Хотеллайф", ООО "Инвестальтернатива" фигурируют в многочисленных уголовных производствах. Например, первые три компании упоминаются как фиктивные в материалах производства по делу об отмывании более 37 млн грн. через закупки КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева". Также компании упоминаются в материалах производства о привлечении к ответственности сотрудника "Ощадбанка", который открывал счета фиктивным компаниям на основании поддельных документов без надлежащей проверки.

