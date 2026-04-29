Экономика РФ в этом году покажет результат даже хуже, чем ожидалось, – топ-менеджер

Российский "Сбербанк" понизил прогнозы роста ВВП России на текущий год до 0,5–1% с прежних 1–1,5%.

Темпы роста российской экономики в этом году будут ниже, чем ожидалось, а инфляция – выше. Об этом рассказал финансовый директор "Сбербанка" Тарас Скворцов, сообщает The Moscow Times.

По его словам, ситуация в экономике сложная из-за жесткой политики Центрального банка РФ и событий на внешних рынках. Эксперты "Сбербанка" отмечают, что в этом году впервые с 2022 года сокращаются объемы бизнеса – на 2,2% по итогам первого квартала.

"И это в номинальном выражении, в реальном выражении показатели еще хуже. Наиболее негативная динамика наблюдалась в добыче полезных ископаемых и в перерабатывающей промышленности. При этом в розничной торговле и строительстве темпы пока остаются выше нуля, но они существенно замедлились по сравнению с прошлым кварталом и предыдущим годом", – объяснил топ-менеджер.

По его словам, "Сбербанк" уже пересмотрел прогноз роста ВВП России на текущий год в сторону понижения – до 0,5–1% по сравнению с предыдущими 1–1,5%. Банк также повысил ожидания по инфляции: теперь она прогнозируется на уровне 6–6,5% вместо ранее ожидаемых 5–6%.

Сегодня российские потребители все чаще переходят в режим экономии. По словам Скворцова, реальные темпы роста потребительского спроса в первом квартале 2026 года замедлились до 2,2% по сравнению с 4,2% в четвертом квартале 2025 года.

"Это, конечно, связано с охлаждением спроса на все категории товаров… Снижение потребительской активности происходит несмотря на некоторое ускорение темпов роста доходов, которое мы фиксируем", – добавил он.

Правительство России заложило в прогнозы на текущий год рост экономики на 1,3% – лишь немного выше результата прошлого года, который составил 1%. В то же время российский Центробанк ожидает экономического роста на 0,5–1,5%. Он не изменил прогноз, несмотря на стремительный рост цен на нефть.

По оценке регулятора, нефтяной шок из-за войны в Иране, поднявший цену на сорт Urals до 100 долларов и выше, принесет экономике 58 млрд долларов дополнительной сырьевой выручки.

Экспортные доходы составят 485 млрд долларов (вместо предыдущего прогноза в 422 млрд долларов), а профицит торгового баланса будет выше в 1,7 раза – 155 млрд долларов вместо 90 млрд долларов.

В то же время сверхдоходы пойдут в резервы правительства, которое с мая возобновит скупку валюты для Фонда национального благосостояния. По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, влияние этих дополнительных экспортных поступлений "в значительной степени будет компенсировано механизмом бюджетного правила".

Она также считает, что ближневосточный конфликт несет для России проинфляционные риски. Набиуллина говорит, что темпы роста мировой экономики замедлятся, а логистические расходы вырастут – в перспективе это приведет к ускорению инфляции и повышению ставок в мире.

Ранее Центральный банк РФ вновь снизил ключевую процентную ставку, пытаясь стимулировать экономическую активность после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал чиновников за неудовлетворительные экономические показатели.

В самом Кремле признали, что российская экономика демонстрирует признаки замедления и фактически приближается к рецессии. Помимо финансовых трудностей, вторжение в Украину также повлияло на российский рынок труда и состояние гражданского общества.

Недавно УНИАН писал, что Российская Федерация сталкивается с масштабным кризисом рабочей силы, который обострился в последнее время. На этом фоне промышленный комплекс "Алабуга" в Татарстане в начале года открыто приступил к привлечению подростков к сборке ударных беспилотников "Герань" – российских копий иранских БПЛА Shahed, которые регулярно применяются против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: