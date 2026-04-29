Война в Украине превратила 'оборонку' Швеции в оружейный хаб Европы, – Reuters

Экспорт оружия страны вырос более чем в три раза до 28 миллиардов крон (3,02 миллиарда долларов) в 2025 году по сравнению с 8 миллиардами в 2015 году.

Война в Украине превратила оборонную промышленность Швеции в один из самых быстрорастущих центров вооружения в Европе, пишет Reuters.

Отмечается, что этот сдвиг нигде не заметен так отчетливо, как в крошечном северном городке Орнскольдсвик, где находится производитель бронетехники Hagglunds.

Как стало известно, он принадлежит британскому оборонному гиганту BAE Systems (BAES.L). С 2004 года компания Hagglunds начала свою деятельность как семейный бизнес по производству мебели в конце 19 века, а затем перешла к производству автобусов, трамваев, самолетов и, впоследствии, бронетехники в 1950-х годах.

Демилитаризация после Холодной войны привела к тяжелому положению компании, и когда Томми Густафссон-Раск стал управляющим директором BAE Systems Hagglunds в 2012 году, его первой задачей было сократить треть рабочей силы.

"Я думаю, что аннексия Крыма в 2014 году стала тем моментом, когда мы увидели, как что-то начало происходить. С типичного портфеля заказов в несколько сотен миллионов долларов США у нас сейчас 8 миллиардов долларов США. Так что это огромный прогресс", – сказал он агентству на испытательном полигоне Hagglunds, добавив, что все это началось непосредственно перед вторжением России в Украину в 2022 году.

Hagglunds инвестировала 300 миллионов долларов в расширение мощностей, в частности в добавление третьей производственной линии в этом году. С 2020 года производство выросло на 400%, а численность персонала увеличилась более чем в три раза с 800 до 2600 человек, что делает Хагглундс крупнейшим работодателем в городе с населением всего 56 000 человек.

Краеугольным камнем его успеха является боевая машина пехоты пятого поколения Combat Vehicle 90. С экипажем из трех человек и способностью перевозить до восьми солдат с снаряжением, она продала более 1300 единиц, из которых более 600 заказано. Это делает ее одним из крупнейших успехов Швеции в экспорте оружия.

Haggluds надеется получить заказ еще на 500 CV90 для пяти европейских стран в конце этого года.

"Швеция, которая более двух веков не участвовала в военных блоках до вступления в НАТО в 2024 году, является седьмым по величине экспортером оружия в ЕС, согласно данным аналитического центра Шведского международного института исследования проблем мира", – говорится в материале.

Помощь Украине от Швеции

Как сообщал УНИАН, наша страна рассчитывает, что украинские пилоты уже в этом году начнут обучение и тренировки на самолетах Gripen.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Швеция является одной из пяти стран, которые сделали наибольшие вложения в поддержку Вооруженных сил Украины и поддержку украинцев. По его словам, на 2026 год Швеция выделила четыре миллиарда на поддержку.

