Если у вас есть старые очки, не спешите выбрасывать: идеи, как их повторно использовать

Старые очки еще могут вам пригодиться.

У большинства людей есть очки, которыми они уже не пользуются. Изменилась рецептура, оправа вышла из моды или просто купили новую пару. Поэтому старые очки оказываются на дне ящика. Однако, как пишет Indian Defence Review, такие вещи не стоит выбрасывать.

"За несколько минут работы одна пара старых очков может превратиться в три разных полезных предмета для дома, а также стать полотном для декора. Оправа и линзы, которые уже есть в доме, - это единственные необходимые материалы", - заверили в публикации.

От корректирующих линз до ручной лупы

Старые очки, по словам специалистов, можно превратить в ручную лупу. Для этого вам понадобится маленькая отвертка, чтобы выкрутить линзу, если она закреплена винтами.

Видео дня

"После очистки одну из дужек очков приклеивают к краю линзы с помощью прочного клея или силикона, образуя ручку. Линза сохраняет оптическую шлифовку, откалиброванную под своего первоначального владельца, а это означает, что полученная лупа может четко фокусировать этикетки на бутылках с лекарствами, мелкий шрифт на приборах или детали швов", - подчеркнули в материале.

Пошаговая инструкция

снимите линзы с помощью маленькой отвертки или осторожно нажав на них;

промойте теплой водой с мягким мылом, а затем вытрите насухо мягкой тканью без ворса;

приклейте дужку к краю в качестве ручки и дайте клею полностью высохнуть.

Оправа, хранящая воспоминания вместо линз

Извлекая линзы, можно получить готовую рамку для личной фотографии. Чтобы положить пустую рамку на распечатанную фотографию, обвести отверстия и вырезать фотографию по контуру, понадобится меньше минуты.

"Изображение закрепляется внутри оправы с помощью клея или двустороннего скотча. Расставив дужки, изделие можно поставить на стол или полку. Каждая оправа имеет свою форму и цвет, поэтому готовое изделие выглядит как очки, из которых оно появилось, а не как что-то с магазинной полки", - объяснили в издании.

Декорирование

Старые очки также можно использовать в качестве декора. Краска, обмотка нитками, ткань или любой базовый материал для рукоделия прилипают к заводскому покрытию без значительной подготовки поверхности.

"Некоторые люди используют их как самостоятельные элементы на полках. Другие встраивают их в более крупные композиции. Оправа становится основой, а результат полностью зависит от того, сколько усилий кто-то хочет приложить", - добавляют в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: