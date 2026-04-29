Бензин в США подскочил до нового максимума на фоне войны в Иране

Аналитики не исключают дальнейшего подорожания топлива.

Средняя цена на бензин в США поднялась до самого высокого уровня за почти четыре года из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации.

По данным ассоциации, 28 апреля средняя цена бензина на заправках выросла на 7 центов – до 4,18 доллара за галлон (или почти 49 гривень за литр), что стало самым большим однодневным ростом за более чем месяц. С начала войны на Ближнем Востоке стоимость бензина в США выросла на 1,19 доллара за галлон, или более чем на 40%.

Журналисты отмечают, что водители в США испытывают финансовые трудности из-за скачка цен на топливо.

Аналитики не исключают, что цены на топливо продолжат расти в случае дальнейшего подорожания нефти, указывая на то, что недавние скачки цен на "черное золото" привели к снижению прибыльности АЗС.

По словам главного энергетического советника компании Gulf Oil Тома Клозы, в течение последних пяти с лишним лет средняя валовая рентабельность розничных продавцов по всей стране составляла в среднем около 40 центов за галлон. Он добавил, что по состоянию на прошлой неделе рентабельность розничных продавцов сократилась примерно на 30 центов.

"Мы столкнулись с нетипичной ситуацией, когда значительная часть недавних подорожаний в апреле так и не отразилась на розничных ценах. Розничные продавцы, по сути, взяли удар на себя ради общего блага", – отметил эксперт.

Издание напоминает, что на прошлой неделе фьючерсы на нефть марки Brent подорожали примерно на 16%, а американская нефть West Texas Intermediate – почти на 13% из-за опасений по поводу сокращения поставок в связи с затягиванием переговоров о прекращении войны с Ираном.

Аналитик популярного приложения GasBuddy Патрик Де Хаан отмечает, что цены на бензин в США также гонит вверх дефицит поставок топлива из-за проблем на многих НПЗ и их остановок на плановое техническое обслуживание.

Война в Иране и цены на топливо – последние новости

По данным СМИ, после провала переговоров между США и Ираном о завершении войны на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп приказал своим помощникам готовиться к длительной и изнурительной блокаде Ирана. На этом фоне цены на нефть продолжили рост. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне превысила 114 долларов за баррель.

Рост цен на нефть повлек за собой и стоимость топлива. В частности, цены на бензин в США в середине апреля взлетели до сезонного максимума.

Вас также могут заинтересовать новости: