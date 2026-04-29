Флот на грани коллапса: в Дании массово увольняются моряки, каждое седьмое место пустует

Один из сотрудников рассказал, что в 2025 году его рабочая неделя в среднем составляла 86 часов.

Военно-морские силы Дании оказались в критической ситуации из-за массового оттока кадров, который не удается остановить даже рекрутинговыми кампаниями, сообщает издание DR.

Как отмечается в материале, ситуация на крупнейших кораблях страны – фрегатах – достигла критической отметки. Сейчас там вакантна каждая пятая должность среди рядового состава и каждая шестая среди сержантов. Согласно имеющимся данным, общий дефицит экипажей составляет около 15%.

"Наша работа в целом очень напряженная в повседневной жизни. Нам нужно выполнять больше функций и чаще прикрывать друг друга. Есть просто задачи, которые не решены. Когда их не решают, это ставит нас в более слабую позицию, чем мы могли бы быть, если бы однажды оказались в сложной ситуации", – рассказывает морской специалист Мадс Сондергаард, который работает на фрегате Absalon.

Из-за нехватки людей корабли вынуждены постоянно "одалживать" специалистов друг у друга, чтобы просто иметь возможность выйти в море. По мнению моряка, нагрузка на тех, кто остался, становится аномальной.

По его словам, в 2025 году рабочая неделя в среднем составляла 86 часов. Такой темп приводит к массовым случаям стресса и новым увольнениям, что замыкает "порочный круг".

Наибольшую тревогу вызывает боеготовность флота. На вопрос о том, готовы ли фрегаты к потенциальному столкновению с Россией в условиях такого дефицита, Сондергаард ответил лишь после длительной паузы.

"Да, я бы сказал, что да, но, пожалуй, придется проглотить верблюдов. Нам придется одалживать людей и корабли друг у друга, и некоторые будут работать очень, очень долгие часы", – отметил он.

Как указано в документе, на сегодня каждая седьмая должность во флоте является абсолютно вакантной. Официальное руководство Вооруженных сил Дании отказалось комментировать ситуацию с персоналом, сославшись на "операционные причины".

Ранее УНИАН писал, что правительство Дании планирует существенно увеличить военную и финансовую помощь Украине в 2026 году. Для этого датский парламент поддержал расширение фонда помощи примерно на 7 млрд датских крон (почти $1 млрд).

Деньги пойдут в первую очередь на закупку оружия, боеприпасов, поддержку украинского ОПК и другие военные нужды. Также Дания продолжает продвигать так называемую "датскую модель" – финансирование производства вооружения непосредственно в Украине, что позволяет быстрее обеспечивать армию необходимым оборудованием.

