Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 30 апреля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,58 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 30 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,58 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,08/44,11 грн/долл., а к евро – 51,60/51,62 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 29 апреля не изменился и составлял 44,30 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,80 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне также не изменился и составлял 51,95 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,23 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составлял 44,30 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составлял 51,95 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,70 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: