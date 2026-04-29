'Не можем полагаться на Китай': 'Флеш' призвал создать украинские MESH-модемы для БПЛА

Украине нужны собственные высокоскоростные радиомодемы с функцией MESH. Об этом в своем Telegram-канале заявил Сергей "Флеш" Бескрестнов, советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи.

Он пояснил, что MESH – это не протокол, не сигнал и не вид связи, а технология, которая позволяет радиомодемам выступать ретрансляторами друг для друга. Благодаря этому увеличивается дальность связи и ее надежность.

"В мире много производителей подобных решений, но полагаться на Китай, как Россия, мы не можем, а покупать модемы в западных странах нам слишком дорого", – подчеркнул "Флеш".

Эксперт подчеркнул, что радиосвязь – это основа управления всеми беспилотными системами на земле, воде и суше.

"Общая задача: нам нужно обеспечить устойчивое к радиоэлектронным помехам и зашифрованное соединение для управления БПЛА на расстоянии 300–400 километров с минимальными задержками сигнала и скоростью, достаточной для передачи стабильного видеоканала в формате HD", – написал он.

Бескрестнов добавил, что разбирал и изучал МЭШ-модемы разных производителей. По его словам, фактически внутри находится усилитель мощности радиосигнала и один модуль приемопередатчика. Вся работа приемопередатчика управляется программным обеспечением.

"Я верю, что у нас есть много талантливых программистов, способных решить эту задачу. Ничто не мешает привлекать западных консультантов", – отметил советник министра.

MESH-модемы у россиян

Как сообщал УНИАН, ранее "Флеш" отмечал, что российские ударные дроны, оснащенные МЕШ-модемами, все глубже залетают в украинский тыл.

По его словам, в настоящее время зона действия управляемых "Шахедов" с севера достигает Киева, с запада – Полтавы, а с юга – Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева.

