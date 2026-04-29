ДТЭК вернул свет 600 тысячам семей после непогоды

В компании отметили, что в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях энергетики восстановили 705 воздушных линий и более 12,5 тысяч трансформаторных пунктов.

Энергетики компании ДТЭК вернули свет 600 тысячам семей, которые остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"600 тысяч семей снова с электричеством после непогоды. 270 наших бригад непрерывно работали, чтобы вернуть свет в дома, обесточенные из-за шквального ветра и дождя", - рассказали в ДТЭК.

Напомним, на прошлой неделе ДТЭК Рината Ахметова восстановила свет 237 тысячам семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

Вас также могут заинтересовать новости: