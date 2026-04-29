За год Украина потеряла 1 миллион человек населения, – демограф

В течение 2025 года население подконтрольной Киеву части Украины сократилось примерно на миллион и по состоянию на февраль 2026 года составляло около 29 миллионов человек. Об этом в комментарии lb.ua заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, основной вклад в это сокращение внесла естественная смертность.

"Население стареет: есть кому умирать, некого рожать", – констатирует Либанова.

Видео дня

При этом никуда не делась проблема эмиграции, вызванная, в частности, войной.

"Основная масса уехала в первом полугодии 2022 года. А вернулось очень мало – менее миллиона", – рассказывает Либанова.

По ее словам, каждый месяц затягивания войны означает, что обратно вернется меньше людей, поскольку они постепенно адаптируются к жизни в других странах.

"Но здесь есть еще одна очень неприятная вещь. Нам грозит вторая волна эмиграции, когда отменят военное положение. Уехали в основном молодые женщины с детьми. И если семья не распалась, если женщина там устроилась, то очень высока вероятность, что не женщины сюда вернутся, а мужчины поедут к ним", – говорит демограф.

Все это создает, в частности, дефицит рабочей силы в экономике. По мнению Либановой, представителей рабочих специальностей придется завозить из-за рубежа, потому что украинцы не хотят работать руками.

"Я абсолютно четко понимаю: придется привлекать строителей. Откуда? А откуда получится. Можно надеяться на то, что верхушку сможем привлечь из Европы. Но низовые структуры придется, скорее всего, из Бангладеш. Я очень не хочу, чтобы это был Иран, Ирак или Сирия. Очень не хочу", – подчеркнула она.

Украинская демография: последние новости

Как писал УНИАН, доля украинских беженцев, планирующих вернуться домой, постепенно уменьшается. Ключевым условием для их возвращения является окончание войны и условия мира.

Важными также являются экономические и социальные факторы – работа, жилье и инфраструктура для детей, которые люди сравнивают с условиями в странах пребывания. По оценкам демографов, после завершения временной защиты в ЕС часть стран может пытаться удержать украинцев.

