Билык заинтриговала темой будущего хита и обратилась к фанатам

Певица поинтересовалась мнением поклонников.

Известная украинская певица Ирина Билык решила спросить мнение своих поклонников о том, какую следующую композицию ей спеть.

"Каждая моя песня – о настоящем. О силе, боли, любви и словах, которые иногда трудно произнести вслух… Музыка всегда была языком моего сердца. А о чем вам хочется услышать от меня дальше? О любви? Страсти? Ностальгии? Честной исповеди? А может, наоборот, что-то драйвовое и веселое?" – написала в посте в своем Instagram Ирина Билык и призвала подписчиков писать в комментариях, какую песню от нее они ждут больше всего.

К тексту она добавила фото, где позирует на черном фоне в черном наряде, а в руках держит микрофон.

В комментариях подписчики выразили восхищение внешним видом певицы, а подавляющее большинство из них отметило, что хотело бы услышать от нее новую песню о любви.

