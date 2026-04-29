Не только Тиса: в ГПСУ раскрыли, как нарушители теперь уплывают на акваскутерах по другой реке

Держась за акваскутер, человек ныряет под воду и старается быть менее заметным.

В Украине стало больше желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр даже на акваскутерах. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Отвечая на вопрос о том, где чаще всего нарушители пытаются пересечь границу, он отметил, что за последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь ее по реке Днестр.

"Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры. Это устройства, которые тянут человека, помогают быстрее плыть. То есть фактически человек, держась за акваскутер, ныряет под воду и таким образом пытается быть менее заметным", – пояснил Демченко.

Видео дня

На уточнение, не утратила ли таким образом Тиса свою приоритетность, пресс-секретарь отметил, что Тису нарушители, как и раньше, пытаются преодолеть, но Днестр сейчас начал пользоваться повышенным "спросом".

"Переправщики" и нарушители

Пресс-секретарь ГПСУ также рассказал, что за прошлый год было раскрыто 520 преступных групп, занимавшихся переправкой людей через границу. В их число входили и организаторы, и их пособники.

За три месяца этого года пограничники задержали 2 тысячи 900 нарушителей. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период в 2025 году.

"В целом могу отметить, что количество попыток незаконного пересечения границы, если сравнивать с 2024-25 годами, идет на спад", – сказал Демченко.

Меры против уклонистов

Как сообщалось, ранее ветеран по позывному "Терапевт" высказал мнение, что нужно прекратить "играть в демократию" и внедрять действенные механизмы воздействия на тех, кто уклоняется от воинского учета.

Так, по мнению военного, государство должно действовать более решительно, поскольку ситуация на фронте требует постоянного пополнения ресурсов. Он добавил, что идея об ограничении финансовых возможностей для тех, кто не обновил данные, вполне обоснована.

