Пентагон собрался закупать беспилотные вертолеты: названа цель

По сути, речь идет об огромном транспортном дроне.

Корпус морской пехоты США заключил контракт на разработку беспилотного грузового вертолета, который сможет доставлять грузы весом до 2500 фунтов (около 1134 кг) в зоны боевых действий без риска для экипажа. Об этом пишет издание Interesting Engineering, ссылаясь на опубликованное объявление Пентагона.

Контракт на сумму 15,5 млн долларов получили компании Sikorsky и Robinson Unmanned в рамках программы MARV-EL (Medium Aerial Resupply Vehicle – Expeditionary Logistics Increment 2). Инициатива направлена на создание автономного авиационного решения для снабжения подразделений на передовой в ситуациях, когда традиционные способы доставки являются слишком рискованными или вообще недоступными из-за боевых угроз.

Ключевым элементом проекта является беспилотный вертолет R66 Turbinetruck, разработанный на базе платформы Robinson R66 от Robinson Helicopter Company. Аппарат оснащен автономной системой MATRIX, обеспечивающей выполнение миссий без участия пилота. Такой аппарат способен транспортировать более тонны груза на расстояние около 185 км, фактически закрывая нишу между легкими дронами и крупной транспортной авиацией и предлагая более гибкий инструмент логистики для военных.

Видео дня

Как отмечает Interesting Engineering, разработка сочетает проверенную гражданскую авиаплатформу с современными технологиями автономного управления. Управление миссиями осуществляется через планшетный интерфейс: оператор задает параметры, после чего система самостоятельно прокладывает маршрут и контролирует полет с помощью датчиков и программного обеспечения. Это значительно снижает потребность в высококвалифицированных пилотах в опасных районах.

Первый опытный образец должен быть передан компании Sikorsky для дальнейшей интеграции, испытаний и оценки эффективности. Ожидается, что тестирование продемонстрирует возможности открытой архитектуры MATRIX в плане адаптации к различным типам воздушных платформ.

Отдельный акцент в программе сделан на работе в условиях повышенной опасности. Беспилотник рассматривается как инструмент для выполнения задач там, где полеты с экипажем или наземные конвои представляют чрезмерный риск. Он сможет действовать с удаленных баз, кораблей или неподготовленных площадок, обеспечивая стабильные поставки даже при поврежденной или ограниченной инфраструктуре.

Программа MARV-EL является частью более широкой стратегии Корпуса морской пехоты, направленной на обновление логистических подходов в современных боевых условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: