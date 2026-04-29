В Украине похолодает до -3°: синоптики рассказали, где подморозит (карта)

Морозы в Украине продлятся ещё несколько ночей.

В ближайшие несколько ночей в Украине сохранятся заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Температура будет опускаться до минусовых значений как на земле, так и в воздухе.

"Ночью 30 апреля, 1 и 2 мая в большинстве областей в воздухе заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", – предупреждают синоптики.

На юге Украины заморозки 0-3° будут на поверхности почвы, поэтому здесь объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 30 апреля – как завершится месяц в Украине

"30 апреля синоптическая ситуация в Украине, к сожалению, еще не изменится к лучшему, особенно ночью", - говорят в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, погоду будет определять область высокого давления, которая распространится из Западной Европы от мощного антициклона с центром над Северным морем. На высотах все еще будет находиться холодная воздушная масса.

Ветер будет умеренный, 5-10 м/с, ожидается переменная облачность.

Ночью на крайнем юге и востоке страны, днем в Украине, кроме большинства западных и южных областей, местами пройдет небольшой дождь.

Ночью заморозки 0-3°. Температура днем 8-13° тепла. На юге Украины температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем воздух прогреется до 11-16° тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: