Мерц готовился к встрече с Трампом, изучая его ссору с Зеленским в Белом доме

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готовился к встрече с президентом США Дональдом Трампом, изучая его перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля 2025 года. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.

"Я изначально говорю себе, что вести спорную дискуссию в такой атмосфере не имеет смысла. Я наблюдал за теми, кто пытался это делать, и они оказывались не в лучшем положении", - сказал журналистам Мерц.

Канцлер Германии поделился, что ознакомился с записью встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете. Он подчеркнул, что хочет поддерживать хорошие отношения с президентом США.

Мерц раскритиковал войну Трампа в Иране

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал войну Дональда Трампа в Иране. Он заявил, что Вашингтон "унижен" Тегераном, и что не видит никакой стратегии выхода для скорого прекращения конфликта.

Также Мерц считает, что команда Трампа проигрывает на переговорах, потому что не имеет убедительной стратегии. При этом он добавил, что не видит конца боевым действиям в краткосрочной перспективе, "потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем ожидалось".

Вас также могут заинтересовать новости: