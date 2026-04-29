Нефть превысила 100 долларов: аналитики KIT Group объяснили, как украинцам спасти свои сбережения

Экономика Украины оказалась под давлением глобальных геополитических изменений. Из-за блокирования Ормузского пролива и конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели до 107,5 долларов за баррель, что спровоцировало цепную реакцию подорожания товаров в Украине и странах ЕС. В таких условиях девальвация гривни становится серьезным вызовом для личных финансов граждан.

Как объяснили финансовые аналитики, отсутствие собственной нефтепереработки делает Украину критически зависимой от импортных контрактов, которые оплачиваются в валюте. Это создает двойной удар по кошелькам: растет и мировая цена сырья, и курс валюты закупки.

"Фактор конфликта между Ираном и США больно ударил по большинству экономик, и цены начали активно расти как в Украине, так и в Евросоюзе", – отметили эксперты финансового маркетплейса KИТ Group.

Видео дня

Особенно тревожной является динамика в топливном секторе. Рост стоимости энергоносителей автоматически закладывается в себестоимость продуктов питания и услуг. Официальная статистика уже фиксирует ускорение темпов обесценивания денег.

"Инфляция топлива в Украине в марте ускорилась до 23,4% (год к году). Это отразило фактическое подорожание нефтепродуктов и газа из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке", – подчеркнули специалисты KИТ Group.

В контексте сохранения капитала аналитики скептически оценивают доходность гривневых вкладов. Несмотря на ставки в 12-15%, реальная прибыль после уплаты налогов едва покрывает инфляцию. Зато валютные сбережения дают владельцу большую гибкость и защиту от девальвационных рисков.

"Портфель накоплений можно разделить на несколько валют. Наиболее устойчивыми к внешним факторам традиционно считаются доллар и евро, поэтому целесообразно распределить средства следующим образом: 70% в долларах, 30% в евро", – подытожили аналитики KИТ Group.

Альтернативой наличным могут быть валютные ОВГЗ, однако эксперты советуют тщательно взвешивать сроки инвестиций, поскольку доходность по ним сейчас составляет лишь 3,25–4% годовых. В условиях, когда годовая инфляция приближается к отметке в 9%, формирование наличного валютного резерва остается наиболее понятной стратегией для населения.

