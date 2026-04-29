Они вернулись спустя 40 000 лет: на Аляске ожили существа ледникового периода

Учёные провели секретный эксперимент в туннеле армии США и были потрясены результатом.

На Аляске древние микробы, находившиеся в состоянии глубокой заморозки со времен мамонтов, начали возвращаться к жизни после размораживания, сообщает издание Daily Galaxy.

Команда ученых под руководством Тристана Каро взяла образцы вечной мерзлоты из туннеля в центральной Аляске, где в стенах до сих пор видны остатки бизонов. Исследователи разморозили грунт и в течение полугода наблюдали за тем, что ранее считалось "мертвой" материей.

По имеющимся данным, первые несколько месяцев активность была минимальной, однако впоследствии ситуация кардинально изменилась.

Видео дня

"Это вовсе не мертвые образцы. Они все еще способны поддерживать активную жизнь, которая может расщеплять органическое вещество и выделять его в виде углекислого газа", – сказал Каро.

Особенностью эксперимента стал специфический запах, который почувствовали ученые в туннеле.

"Первое, что замечаешь, когда заходишь туда, – это очень неприятный запах. Пахнет затхлым подвалом, который оставили стоять слишком долго. Для микробиолога это очень увлекательно, потому что интересные запахи часто являются микробными", – отметил руководитель.

Профессор геологических наук Себастьян Копф объяснил, что такое пробуждение древней жизни несет в себе определенные риски для климата. По его словам, оттаивание замерзшей земли, где хранится много углерода, остается одной из величайших загадок современности.

Находки ученых

