Saab подписала с Украиной контракт на 16 истребителей Gripen

Первые истребители Gripen C/D по этому контракту Украина может получить уже в 2027 году.

Украина и шведская компания Saab заключили контракт на поставку 16 многоцелевых истребителей Gripen E. Стоимость сделки составляет около 24,6 миллиарда шведских крон, или примерно 2,54 миллиарда долларов, пишет Reuters.

О подписании контракта объявила сама компания Saab. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что договоренность была достигнута с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Помимо закупки самолетов, соглашение предусматривает техническую поддержку истребителей.

По данным Saab, поставки новых Gripen E запланированы на 2029–2030 годы. В то же время Зеленский сообщил, что самолеты Gripen C/D, которые Швеция передаст Украине отдельно, должны начать поступать уже в начале 2027 года.

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Во время встречи в Киеве с министром обороны Швеции Полом Йонсоном президент также обсудил реализацию контракта и дальнейшее сотрудничество в сфере обороны. По его словам, стороны уделили внимание совместным проектам в сфере беспилотных систем, а также противовоздушной и противоракетной обороны.

Gripen для Украины – главные новости

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Украина выделила 2,5 млрд евро из общего кредитного пакета Евросоюза на приобретение 20 новых истребителей Gripen E. Кроме того, Швеция передаст Киеву еще 16 самолетов предыдущих модификаций. В целом сделка в перспективе может увеличиться до 150 машин.

Истребитель Gripen разрабатывался Швецией еще в годы Холодной войны с учетом возможного конфликта с Россией. Несмотря на многолетнюю эксплуатацию в разных странах, самолет ни разу не проходил испытания в условиях полномасштабной войны высокой интенсивности.

Эксперт Андрей Крамаров отметил, что появление Gripen выведет Воздушные силы Вооруженных сил Украины на совершенно новый уровень. Его коллега Богдан Долинце добавил, что самолет Gripen может совершать полеты в режиме радиомолчания, то есть быть невидимым для российских систем противовоздушной обороны.

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