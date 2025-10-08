Индия осталась довольна этими системами после их применения в ходе конфликта с Пакистаном.

Индия отказалсь покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-500. Вместо этого Нью-Дели планирует закупить сразу пять систем С-400. Об этом сообщает Indian defense news.

Отмечается, что будущая закупка Индии будет включать локализацию двух дивизионов, чтобы избежать ситуации с задержками поставок на годы. Условия соглашения между странами хотят согласовать до визита российского диктатора Владимира Путина в Индию в рамках 23-го российско-индийского ежегодного саммита, который запланирован на декабрь 2025 года.

Согласно предлагаемому соглашению, три из дополнительных систем С-400 будут закуплены напрямую у РФ, а оставшиеся две будут произведены в Индии частными оборонными компаниями посредством механизма передачи технологий. В издании добавили, что Индия осталась довольна этими системами после их применения в ходе конфликта с Пакистаном.

Как пишет Defense Express, локализация производства С-400 в Индии соответствует нынешней политике страны по расширению независимости собственного ВПК от других стран. В соответствии с этим было открыто собственное производство автоматов АК-203, а также освоение выпуска компонентов самолетов.

Кроме того, аналитики украинского издания подчеркнули, что желания Индии могут быть опасными для Украины. Прямые инвестиции в российский ВПК могут дать Москве дополнительные ресурсы на доработку собственных проектов.

Россия и Индия начали совместные военные учения

Напомним, что на полигоне Махаджан в штате Раджастхан начались совместные военные учения между Россией и Индией - Indra 2025. Они продлятся до 15 октября.

В Минобороны РФ заявили, что эти учения имеют целью "усовершенствовать совместные действия стран в рамках контртеррористических операций". Также, в Reuters отметили, что российский диктатор Владимир Путин может посетить Индию 5-6 декабря текущего года, где встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

