Пекин сокращает технологический разрыв с Вашингтоном и готовится бросить вызов американскому доминированию под волнами Тихого океана.

Китайские подводные лодки, которые еще несколько десятилетий назад считались громкими, устаревшими и легко уязвимыми, сегодня становятся чрезвычайно тихими и смертоносными. Как пишет Business Insider, об этом предупреждает новый анализ Королевского объединенного института служб (RUSI).

Аналитики командующий Эдвард Блэк и Сидхарт Каушал пишут, что китайский подводный флот быстро эволюционирует, сокращая отставание от США в пределах так называемой Первой островной цепи - стратегического региона, который простирается от Японии до Филиппин и может стать линией фронта в случае войны за Тайвань.

"Если качественные улучшения сочетаются со значительными производственными мощностями, Китай может начать бросать вызов военно-морскому доминированию США под волнами", - предупреждают эксперты RUSI.

Больше лодок, меньше шума

Китай постепенно заменяет старые подводные лодки на новые дизель-электрические и атомные модели, способные действовать дольше, тише и на больших глубинах.

По прогнозам, к 2030 году Пекин будет иметь:

55 неядерных ударных подводных лодок,

13 атомных ударных подводных лодок,

и 8 атомных баллистических - на 10 больше, чем в 2020 году.

В докладе Военно-морского колледжа США (2023) отмечается, что Китай "находится на грани создания атомных подводных лодок мирового класса" - с улучшенными ядерными двигателями, шумоподавлением, сенсорами и ракетными системами.

"Большая подводная стена"

Кроме совершенствования флота, Китай активно развивает сеть противолодочной обороны, известную как "Великая подводная стена".

Это система гидрофонов, беспилотных систем и подводных датчиков, которые отслеживают движение надводных и подводных целей в Южнокитайском море и вокруг Тайваня.

Такая инфраструктура позволяет командованию выявлять движение вражеских подводных лодок и быстро реагировать - от уклонения конвоев до отправки собственных ударных субмарин.

Современные китайские публикации свидетельствуют, что Пекин активно внедряет технологии искусственного интеллекта, которые могут "выявлять даже самые тихие подводные лодки" и уменьшить их живучесть до 5%, по словам китайских авторов.

Хотя эффективность таких систем пока не доказана, эксперты не исключают, что AI станет частью китайской морской доктрины.

Вызов для США: кто будет контролировать подводное пространство

Для американских подводных лодок растущая китайская система наблюдения и новейший флот создают серьезные препятствия.

Если Пекин реализует полномасштабную блокаду или операцию против Тайваня, Вашингтону придется действовать на расстоянии, чтобы избежать зон обнаружения.

Несмотря на это, эксперты признают, что Китай еще не может полностью насытить свои сенсорные системы в открытом океане, а его технологическое преимущество пока не абсолютное.

Благодаря быстрому прогрессу в производстве подводных лодок, развитию противолодочных систем и использованию искусственного интеллекта, Китай все ближе к тому, чтобы сломать монополию США на контроль подводных пространств Тихого океана.

Соревнование субмарин - последние новости

Как сообщал УНИАН, американская военная база в Перл-Харборе на Гавайях готовится принять три новейших эсминца класса Zumwalt, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, а также до трех атомных подводных лодок класса Virginia.

СМИ отмечают, что этот шаг является значительным перебазированием боевых сил ВМС США для потенциальной войны с Китаем.

