В прошлом месяце Москва провела четыре массированных атаки с участием стратегических бомбардировщиков.

Россияне начали запускать по Украине значительно больше ударных дронов. Только в сентябре противник применил более 5 тысяч таких беспилотников. Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Отмечается, что в сентябре Россия запустила по Украине около 5500 ударных дронов. Для сравнения, в августе враг применил около 4100 беспилотников.

В британской разведке считают, что в августе количество запущенных Россией дронов было меньше, так как Москва хотела создать видимость готовности к переговорам с Украиной. Тем не менее уже в октябре РФ по состоянию на сегодняшний день запустила свыше 3000 БПЛА.

Кроме того, в британской разведке отметили, что в сентябре Москва провела четыре массированных атаки с участием стратегических бомбардировщиков. Самый массированный удар за месяц был нанесен 7 сентября. В тот день РФ применила более 800 средств воздушного нападения.

В британской разведке добавили, что одновременное использование ракет и дронов призвано перегрузить украинскую ПВО. В отчете также говорится о том, что в сентябре Россия запустила более 70 крылатых ракет AS-23a KODIAK (Х-101).

В британской разведке резюмировали, что приоритетной целью России является критическая инфраструктура Украины. Отмечается, что враг хочет нанести как можно больший ущерб украинской энергетической системе перед отопительным сезоном.

Удары российскими дронами по Украине - важные новости

Напомним, что 21 октября россияне запустили по городу Сумы ударные дроны. По предварительной информации, это были беспилотники типа "Италмас".

Исполняющий обязанности главы города Сумы Артем Кобзарь отметил, что удар произошел около 16:30. В городе зафиксировано попадание вражеского беспилотника в дорожное покрытие.

Кроме того, в результате обстрелов российских оккупантов в разных областях Украины 18 октября десятки людей получили ранения. В частности, были атакованы Харьков и еще пять населенных пунктов Харьковской области. Также враг ударил по Днепропетровской области.

