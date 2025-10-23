23 октября принято молиться украинским святым и есть мёд.

Дата 23 октября примечательна несколькими международными торжествами. Праздник сегодня в Украине посвящается работникам одной сферы. Очень важен этот день также для украинских православных. Народные верования призывают есть мед и пчелиные соты.

Какой сегодня праздник церковный

23 октября по новому стилю в православии величают апостола от 70-ти Иакова, брата и ученика Иисуса. А также празднуют Собор Волынских святых, в число которых входят создатели кириллической азбуки Кирилл и Мефодий, князья Владимир, Ярополк и Ольга, писатель Нестор Летописец и многие другие.

Некоторым верующим может быть интересно, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю. Ранее в эту дату вспоминали мучеников Евлампия и Евлампию.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональное торжество 23 октября - праздник День работников рекламы. Поздравить с ним стоит близких и родных, которые работают пиар-менеджерами, маркетологами, дизайнерами и копирайтерами.

Какой сегодня праздник в мире

В эту дату другие страны отмечают национальные события, например, День Республики Венгрия, День юриста в США, День медика в Мексике, День авиатора в Бразилии, День революции в Македонии.

Многие всемирные праздники сегодня касаются экологии или здравоохранения - День снежных барсов, День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии, День знаний о болезни Кабуки.

Какой сегодня праздник в народе

Если обратиться к приметам сегодняшнего дня, то вот как они предсказывают погоду:

если ночью небо ясное, то ждите сильного ветра;

радуга после дождя сулит потепление;

не было дождя, но земля мокрая - до конца октября будет сыро;

выпал град - к ранней зиме.

Наши предки говорили, что сегодня праздник пасечников. Было принято убирать улья на зимовку и продавать на ярмарках продукты пчеловодства. Для крепкого здоровья стоит съесть ложку меда натощак.

Святому Якову можно молиться о душевном спокойствии, обретении мудрости, примирении с родными. 23 октября полагается делать добрые дела и безвозмездно помогать другим.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом конфликты, нарушение обещаний, лень. Запрещено вредить природе, рубить деревья, обижать животных. Неудачным праздник сегодня считается для любых начинаний и разговоров о планах на будущее - ничего не сбудется.

