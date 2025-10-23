На месте раскопок также могут быть найдены неповрежденные сосуды, лампы, флаконы для духов и другие артефакты.

Археологи сделали потрясающее открытие всего в 17 км от Рима - остатки огромного бассейна, выложенного камнем. Он был найден в центре древнего римского города Габий и частично высечен прямо в скальной породе, пишет The Sun.

Отмечается, что найденный бассейн датируется 250 годом до нашей эры. По словам археологов, это один из самых ранних примеров "римской монументальной архитектуры", который не является храмом или городской стеной.

"Это открытие дает нам редкую возможность увидеть, как древние римляне экспериментировали с городским планированием. Его расположение - в центре города, недалеко от главного перекрестка - позволяет предположить, что это был монументальный бассейн, который был частью городского форума, или сердца общественной жизни римских городов", - заявил руководитель проекта профессор Марчелло Могетта.

Могетта рассказал, что Габий был могущественным соседом Рима. Этот город впервые заселили в раннем железном веке. Более того, оригинальные улицы и фундаменты зданий города необычайно хорошо сохранились.

В издании добавили, что археологи также заметили "загадочную аномалию" рядом с бассейном. Они предполагают, что это может быть большое и важное здание, например, храм.

"Если это храм, то он может помочь нам объяснить некоторые артефакты, которые мы уже нашли в заброшенных уровнях бассейна", - объяснил Могетта.

Руководитель проекта поделился, что на месте раскопок могут быть найдены неповрежденные сосуды, лампы, флаконы для духов и чашки с необычными надписями. Они позволят узнать больше о жизни людей в городе Габий.

Из чего делали самый популярный соус Древнего Рима

Ранее ученые выяснили, что из чего делали соус гарум, который обожали и бедные, и богатые римляне. Его добавляли повсюду - в мясо, овощи, вино, а иногда даже в десерты.

Римляне оставили много письменных упоминаний о гаруме, а археологи нашли немало точек его изготовления, но точный состав соуса оставался загадкой. В итоге исследователи идентифицировали основной ингредиент соуса - европейскую сардину. Тем не менее в гарум могли входить и другие виды - сельдь, анчоусы, скумбрия, мерланги.

