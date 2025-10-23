35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте.

В ночь на четверг, 23 октября, российские оккупанты ударили дроном по территории железнодорожной станции в Сумах. Атака произошла около 3:00, отметил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

По его словам, в результате попадания вражеского дрона по станции есть двое пострадавших - работники железной дороги.

"35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.

Зато "Укрзализныця" атаку пока не комментировала. Подробностей относительно вероятного повреждения железнодорожного полотна или задержки поездов пока нет.

Атака на объекты "Укрзализныци"

Как сообщал УНИАН, вчера в результате массовой атаки российских оккупантов на Украину была повреждена инфраструктура "Укрзалізниці". В частности, были обесточены участки. Некоторые поезда курсировали с задержками и измененными маршрутами.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы изменил маршрут в пределах Киевской области. Кроме того, измененным маршрутом проследовал поезд №793/794 Черкассы - Киев.

