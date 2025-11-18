Украинские пограничники уничтожили на фронте китайскую реактивную систему залпового огня (РСЗО).
Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Отмечается, что подразделение "Феникс" уничтожило китайскую РСЗО на подступах к Константиновке.
"На Торецком направлении пограничники поразили китайскую реактивную систему залпового огня Тип-63, тяжелую бронетехнику и дроны. Количество ликвидированных российских штурмовиков достигает сотни, а логистика противника на этом направлении постоянно страдает от наших операторов БПЛА", – сообщили в ГПСУ.
Мастерство оператора FPV-дрона, подчеркивают пограничники, заключается в том, чтобы сбить вражеский дрон, при этом сохранив собственный. Именно такой пилотаж и демонстрируют украинцы на подступах к Константиновке.
Что известно о РСЗО "Тип 63"
Согласно открытым источникам, "Тип 63" – реактивная система залпового огня китайского производства. Разработка РСЗО калибра 107 мм велась в КНР заводом N 847.
В 1963 году новая система успешно прошла испытания и была принята на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) под названием "Тип 63". В конце 1980 годов они были заменены более мощными 102-мм "Тип 50-5".
В настоящее время небольшое число РСЗО "Тип 63" различных модификаций находится на вооружении воздушно-десантных войск, горнострелковых и мобильных соединений НОАК. Стрельба ведется 107-мм одноступенчатыми турбореактивными неуправляемыми снарядами, которые стабилизируются в полете вращением вокруг продольной оси.
Реактивный двигатель имеет камеру сгорания, в которой помещен пороховой метательный заряд – семь цилиндрических шашек с осевыми каналами. Управление стрельбой осуществляется с помощью выносного пульта.
Основными типами боеприпасов являются: осколочно-фугасный снаряд, осколочно-фугасный снаряд с повышенным осколочным действием, зажигательный снаряд (боевая часть снаряжается зарядом белого фосфора), снаряд для постановки радиопомех.
Потери России в Украине
Напомним, недавно защитники Украины из 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем уничтожили российскую штурмовую группу и захватили интересный трофей в Новопавловке Днепропетровской области.
В рамках операции было ликвидировано 15 российских военнослужащих, еще двое сдались в плен. Также сообщалось, что российские войска решили штурмовать поселок на переоборудованной БМП-1КШ – эта машина не имеет вооружения, ее башня неподвижна.
Однако она оборудована телескопической антенной, радиостанциями, навигационными устройствами, приборами химической и радиационной разведки и автономным бензиновым электрогенератором.