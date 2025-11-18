Количество ликвидированных российских штурмовиков на том направлении достигает сотни.

Украинские пограничники уничтожили на фронте китайскую реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Отмечается, что подразделение "Феникс" уничтожило китайскую РСЗО на подступах к Константиновке.

"На Торецком направлении пограничники поразили китайскую реактивную систему залпового огня Тип-63, тяжелую бронетехнику и дроны. Количество ликвидированных российских штурмовиков достигает сотни, а логистика противника на этом направлении постоянно страдает от наших операторов БПЛА", – сообщили в ГПСУ.

Мастерство оператора FPV-дрона, подчеркивают пограничники, заключается в том, чтобы сбить вражеский дрон, при этом сохранив собственный. Именно такой пилотаж и демонстрируют украинцы на подступах к Константиновке.

Что известно о РСЗО "Тип 63"

Согласно открытым источникам, "Тип 63" – реактивная система залпового огня китайского производства. Разработка РСЗО калибра 107 мм велась в КНР заводом N 847.

В 1963 году новая система успешно прошла испытания и была принята на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) под названием "Тип 63". В конце 1980 годов они были заменены более мощными 102-мм "Тип 50-5".

В настоящее время небольшое число РСЗО "Тип 63" различных модификаций находится на вооружении воздушно-десантных войск, горнострелковых и мобильных соединений НОАК. Стрельба ведется 107-мм одноступенчатыми турбореактивными неуправляемыми снарядами, которые стабилизируются в полете вращением вокруг продольной оси.

Реактивный двигатель имеет камеру сгорания, в которой помещен пороховой метательный заряд – семь цилиндрических шашек с осевыми каналами. Управление стрельбой осуществляется с помощью выносного пульта.

Основными типами боеприпасов являются: осколочно-фугасный снаряд, осколочно-фугасный снаряд с повышенным осколочным действием, зажигательный снаряд (боевая часть снаряжается зарядом белого фосфора), снаряд для постановки радиопомех.

Потери России в Украине

Напомним, недавно защитники Украины из 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем уничтожили российскую штурмовую группу и захватили интересный трофей в Новопавловке Днепропетровской области.

В рамках операции было ликвидировано 15 российских военнослужащих, еще двое сдались в плен. Также сообщалось, что российские войска решили штурмовать поселок на переоборудованной БМП-1КШ – эта машина не имеет вооружения, ее башня неподвижна.

Однако она оборудована телескопической антенной, радиостанциями, навигационными устройствами, приборами химической и радиационной разведки и автономным бензиновым электрогенератором.

