Россия разрабатывает вертолет нового поколения ПАК АА

Ранее россияне представили несколько концептов принципиально новых винтокрылых машин.

Россияне не отказываются от создания новых вертолетов и без лишнего шума начали программу разработки винтокрылой машины нового поколения. Об этом сообщает Aviation Week.

Проект назвали ПАК АА, что расшифровывают как "Перспективный авиационный комплекс армейской авиации" (по аналогии с программами ПАК ФА и ПАК ДА, нацеленными на создание самолетов). Предполагается, что речь идет об ударном вертолете.

Информацию о новой программе в своем ежегодном отчете обнародовало российское конструкторское бюро "Фазотрон-НИИР", которое разрабатывает радиолокационные системы.

Среди планов на этот год было указано создание новой радиолокационной системы для вертолетной платформы, которую и определили как ПАК АА.

Какой должна быть новая машина - не сообщается. Неизвестными остаются и сроки разработки ПАК АА.

Отметим, что ранее россияне представили несколько концептов новых винтокрылых машин, включая высокоскоростной вертолет с соосными винтами, который получил название Ка-92.

Проект был частью программы по созданию нового поколения вертолетов среднего класса, способных развивать скорость до 500 км/ч и преодолевать расстояние до 1400 км. Насколько можно судить, проект закончился ничем.

Кроме этого россияне тестировали технологию высокоскоростных вертолетов, используя в качестве летающей лаборатории советский вертолет Ми-24.

Новые российские вертолеты

Напомним также, что в прошлом году были опубликованы первые изображения нового российского вертолета, который получил обозначение НВ.17.

Как сообщалось, он должен стать вертолетом среднего класса, оснащенным "современным радиоэлектронным оборудованием".

А уже в этом году россияне анонсировали создание вертолета Ми-80, основой которого должен стать модернизированный Ми-171А3, который в свою очередь является дальнейшим развитием советского Ми-8.

