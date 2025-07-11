Основой проекта является модернизированный Ми-171А3, который в свою очередь стал развитием советского Ми-8.

Вертолетную отрасль РФ ожидает масштабная реформа, ключевым элементом которой станет производство нового многоцелевого вертолета, получившего название Ми-80. Об этом сообщает Army Recognition.

Впрочем, слово "новый" лучше взять в кавычки, ведь основой проекта станет модернизированный Ми-171А3, который в свою очередь является развитием хорошо известного советского Ми-8. Последний совершил первый полет в 1961 году, а эксплуатировать его начали в 1965 году.

"Основа (вертолета Ми-80, - УНИАН) все тот же Ми-171А3, но с рядом улучшений типа новых лопастей несущего винта и более мощных двигателей", - сообщают российские источники.

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Сам Ми-171А3 является оффшорным вертолетом, то есть, предназначенным для полетов на морские добывающие платформы. Он имеет много функций, которые не нужны для "обычных" полетов, но существенно увеличивают цену.

Очевидно, в случае с Ми-80 россияне не ставят перед собой цель создать действительно передовой вертолет - их задача гораздо скромнее.

В Москве надеются, что Ми-80 позволит унифицировать производство на основных российских вертолетостроительных предприятиях - Казанском вертолетном заводе и Улан-Удэнском авиационном заводе.

При этом запуск Ми-80 потребует масштабной перестройки производственных процессов на обоих вертолетостроительных предприятиях.

Российская авиация - важные новости

Почти все вертолеты и самолеты, которые сейчас производит РФ, являются модернизированными версиями советских летательных аппаратов. Не является исключением и боевая авиация.

Например, основной российский истребитель-бомбардировщик Су-34 создали на основе довольно старого истребителя Су-27.

Напомним, недавно армии РФ передали несколько Су-34 новой постройки (возможно, речь идет о двух самолетах).

А еще ранее УНИАН сообщил о поставках российской армии истребителей Су-35. Этот самолет также является развитием Су-27. Его относят к поколению 4+.

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