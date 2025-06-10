Страна НАТО отменила закупку вертолетов Black Hawk из-за опыта Украины, - BI

Причиной стали изменения в военной доктрине страны, основанные на опыте войны в Украине и характере действий России.

Польша откладывает закупку вертолетов Black Hawk, сосредоточившись на новых вызовах вместо расширения вертолетного флота. К этому решению Варшаву побудил анализ роли вертолетов на украинском фронте, пишет Business Insider.

Польша, которая имеет общую границу с Украиной и является одним из самых активных членов НАТО, решила отложить закупку 32 многоцелевых вертолетов S-70i Black Hawk. Причиной стали изменения в военной доктрине страны, основанные на опыте войны в Украине и характере действий России.

Начальник Генштаба польских вооруженных сил генерал Веслав Кукула заявил, что страна пересматривает приоритеты в вертолетных программах, чтобы лучше адаптироваться к вызовам будущих конфликтов. Аналогичное мнение высказал заместитель министра обороны Павел Бейда, который подчеркнул важность гибкой адаптации к геополитической ситуации.

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Правительство Польши рассматривает возможность замены вертолетов на другие типы военной техники, включая беспилотники, средства связи и бронетехнику. Это решение вызвало внутреннюю критику - бывший министр обороны Мариуш Блащак назвал шаг позором, который якобы приведет к потере рабочих мест и снижению оперативной совместимости.

Несмотря на это, Варшава продолжает инвестировать в авиатехнику: в частности, в закупку ударных вертолетов AH-64E Apache Guardian и Leonardo AW149. Однако нынешнее правительство делает ставку на более адаптивные средства ведения войны, такие как системы ПВО и дроны.

Война в Украине продемонстрировала, что вертолеты, хотя и эффективны на определенных этапах, слишком уязвимы в условиях насыщенного противовоздушного пространства. Это стало уроком не только для Польши, но и для других западных армий, которые все больше инвестируют в новые формы обороны и вооружений.

Black Hawk на войне в Украине

Напомним, что вертолеты Black Hawk предназначены для решения военных задач, а также для поисково-спасательных и специальных операций.

Также они могут применяться для огневой поддержки, санитарных служб. Их используют и для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также эвакуации раненых.

В 2022 году стало известно, что у ГУР появился по меньшей мере один американский вертолет UH-60 Black Hawk, поставки которого не объявляли.

Впоследствии в украинской разведке показали, как бойцы освоили для использования в бою легендарный американский вертолет Black Hawk - "Черный ястреб".

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