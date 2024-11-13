Как сообщается, первый полет машина должна совершить в 2027 году.

В России завершили этапы аванпроекта и эскизного проекта нового вертолета, который получил название НВ.17. Об этом сообщают российские СМИ.

Сейчас работы находятся на этапе технического проектирования. Первый полет машина должна совершить в 2027-м.

НВ.17 будет вертолетом среднего класса, который должен получить "современное радиоэлектронное оборудование". Вертолет сможет перевозить личный состав и различные грузы.

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Вертолет также можно будет использовать для огневой поддержки - в этом случае на него планируют устанавливать блоки с неуправляемыми реактивными снарядами.

В некоторых российских источниках говорится о применении на НВ.17 "гибридной силовой установки". Он также получит комбинированную систему управления.

Предполагается, что на запасе топлива в основных топливных баках машина сможет находиться в воздухе до 7 часов, а расстояние в 50 км она сможет преодолеть за 7 минут.

Российские вертолеты - главное

Ранее УНИАН писал, что украинский FPV-дрон поразил российский ударный вертолет Ка-52. В результате погиб командир экипажа, тогда как штурману удалось выжить.

Еще раньше, в августе, россияне сообщали, что украинские зенитные FPV-дроны стали большей угрозой для вертолетов, чем зенитные ракеты. На тот момент было известно о как минимум нескольких удачных атаках - все они были осуществлены в Курской области.

Эксперты отмечают, что российские вертолеты не имеют эффективных средств противодействия зенитным FPV-дронам, а значит это создает окно возможностей для украинской стороны.

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