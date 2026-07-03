Враг мог запустить 'Калибры' по Киеву прямо из порта: Плетенчук объяснил, что это означает

Все эти ракеты были уничтожены Силами обороны Украины.

Вероятно, во время массированной атаки на Киев, которую россияне осуществили 2 июля, 8 ракет морского базирования типа "Калибр" враг запустил прямо с пункта базирования, не выходя в Черное море. Такое предположение высказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Во время прошлой массированной комбинированной атаки они впервые за месяц задействовали носитель крылатых ракет в Чёрном море. Интересен тот факт, что подтверждения выхода в море у нас до сих пор нет. Поэтому велика вероятность, что они запускали ракеты практически из пункта базирования. Конечно, это еще нужно дополнительно проверить", – сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что на подтверждение этого предположения уйдет некоторое время, но сейчас "картина выглядит так", что россияне готовы рискнуть собственным портом – запустить ракеты прямо оттуда, чтобы не выходить в море. Динамика развития событий в такой ситуации не в пользу противника, добавил Плетенчук.

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Атака на Киев 2 июля

Как писал УНИАН, 2 июля российская оккупационная армия нанесла по Киеву массированную комбинированную атаку. Среди средств поражения были ракеты морского базирования типа "Калибр" – 8 единиц были запущены из района Новороссийска (РФ). Все они были уничтожены Силами обороны Украины. В результате атаки захватчиков в столице страны, по предварительным данным, погибли 30 человек. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, на связь не выходят ещё 3 человека. Почти 100 человек получили ранения.

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