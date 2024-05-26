Россия и Украина стремятся занять неиспользуемое пространство боевых действий с помощью новых технологий

Россия переключила внимание своих военных с использования беспилотников воздушного базирования на применение наземных "роботов". Эксперт считает, что такое оружие имеет мало шансов на долгосрочный успех и оказывается скорее оппортунистическим, чем революционным.

"Это действительно сложная проблема", - цитирует Кристофера Александера, директора по аналитике компании Pioneer Development Group и ветерана армии США издание Fox news. "Контролировать поражение целей очень сложно - в небе или под водой, в открытом пространстве легко маневрировать, но у вас нет такого жесткого контроля и пространства, как на земле. Это беспорядок. Сбор потерь? Да. Взлом двери... да, у них уже есть такая технология, и она хорошо работает, и обычно они полуавтономны или управляются дистанционно, но решить эту проблему непросто: стоимость единицы высока, и это самая сложная с точки зрения технологии, начиная с производства и заканчивая планированием".

Новый российский робот-камикадзе "Скорпион-М", похожий на старую игрушечную гоночную машинку R.C., активно используется в последние месяцы, особенно в Донецкой области. Робот может нести до 55 фунтов взрывчатки и достигать районов, которые в противном случае могли бы избежать воздушной бомбардировки.

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Широкое использование беспилотников может быть обусловлено скорее тем, как Украина подошла к своей обороне, чем каким-либо преимуществом наземных дронов: Украина вложила значительные средства в противовоздушную оборону для борьбы с воздушными беспилотниками, а это значит, что внимание приковано к небу, а не к земле.

В этом пробеле оборонительной осведомленности Россия, похоже, добилась определенного успеха со "Скорпионом-М". Однако Александер предположил, что отчасти дело в том, что дрон не имеет проблем с глушением и борьбой за контроль над электромагнитным спектром для связи.

"Я думаю, что в электромагнитном спектре происходит много всего, и, вероятно, становится все труднее и труднее эффективно летать и использовать беспилотники", - продолжил он. "Поэтому преимущество нахождения на земле заключается в том, что гораздо сложнее поставить помеху, потому что никто еще не работал над решением этой проблемы".

Украина также изучает возможности использования этих устройств, применяя их для атак на российские позиции новыми способами, которые застают противника врасплох, но на данный момент самый перспективный проект не предназначен для боя – его планируют использовать для эвакуации раненых солдат.

Наземные дроны России - последние новости

31 марта издание Forbes писало, что боевое применение наземных дронов россиянами закончилось, когда в районе руин Бахмута они применили по меньшей мере два, а возможно, и гораздо больше небольших гусеничных беспилотных наземных машин с гранатометами. Для роботов все закончилось не очень хорошо.

Такие машины используются преимущественно пополнения запасов, эвакуации раненых и установки мин. Так, в апреле Россия показала наземный дрон для проведения разминирования, оснащенный установкой УР-83П.

При этом военный аналитик Юлиан Рёпке обратил внимание, что россияне используют наземные дроны также для ведения радиоэлектронной борьбы.

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