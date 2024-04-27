Украина делает это уже несколько месяцев.

Уже несколько месяцев Украина применяет на фронте наземные беспилотники. Теперь их начала использовать и российская армия, пишет немецкое издание BILD.

Собственный военный аналитик издания Юлиан Рёпке обратил внимание на несколько видеороликов, опубликованных украинскими военными. На них видно, как украинские летательные FPV-дроны уничтожают сухопутные гусеничные беспилотники оккупантов. Некоторые такие дроны используются для доставки боекомплекта на передовые позиции, другие применяются для скрытого дистанционного минирования местности.

На одной записи бойцы ВСУ показали затрофеенный российский наземный дрон, предназначенный для ведения радиоэлектронной борьбы. На небольшую гусеничную платформу установили устройство для создания радиопомех, чтобы сбивать украинские воздушные беспилотники. Как говорят украинские солдаты, такой мобильный РЭБ может незаметно подобраться к украинским позициям и заглушить связь или украинские же дроны.

Комментируя эти видео, Юлиан Рёпке отмечает, что война в Украине постепенно превращается в "войну роботов".

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, аналитики констатируют значительное превосходство ВСУ в применении дронов-камикадзе на фронте. Статистика показывает, что украинцы наносят значительно больше результативных ударов, чем оккупанты.

Особой проблемой для россиян являются украинские ночные дроны-бомбардировщики, прозванные "Бабой Ягой". Они не подвержены влиянию РЭБа и действуют ночью, поэтому бороться с ними пока очень сложно.

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