Если противник не имел таких огромных ресурсов, войну бы уже можно было завершить.

Войну, которую Россия ведет против Украины, завершать будут роботизированные системы.

Об этом бригадный генерал, командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Игорь Скибюк сказал в эфире информационного марафона.

"Как военный профессионал, я имею свой анализ, какое-то прогнозирование. Но это очень сложная война. Несоразмерность возможностей нашего противника и важность поддержки наших партнеров, системность и скорость этой поддержки", - сказал Скибюк.

По его словам, ВСУ откровенно имеют недостаток в необходимых ресурсах. В связи с этим, существует потребность наиболее эффективного распределения имеющихся средств.

Скибюк добавил, что больше всего не хватает средств боевого поражения и высокотехнологичных образцов оружия, чтобы украинские войска на поле боя были достаточно защищены и эффективны.

"Задачи боя и операции выполняются с применением оружия. И тем более, в таких темпах проведения этих операций. Ежедневно мы используем тысячи снарядов, FPV-дронов и других средств поражения. Это очень необходимо. Но у нас есть план войны. У нас есть планы кампании. Мы понимаем, что мы делаем", - отметил Скибюк.

По его убеждению, ВСУ превосходят противника в эффективности руководства, командования на поле боя.

"Если бы это был не такой огромный, всеразмерно в количестве противник, то все бы уже давно закончилось бы. Просто ресурсы противника очень большие и мы вынуждены это учитывать. Но скепсис, паника - это не про меня", - подчеркнул Скибюк.

Также он считает, что характер войны изменился.

"Важны сейчас разного рода технологии. Я думаю, что заканчивать эту войну уже будут какие-то определенные роботизированные системы, которые будут работать на поле боя. Несомненно, это возможности дронов разного типа. Возможности средств разведки, радиоэлектронных средств борьбы. Сейчас в плане радиоэлектронного противостояния сил и средств РЭБ идет жестокое противостояние, и оно иногда более жестокое, чем ближний штурмовой бой или борьба за огневое преимущество артиллерии", - сказал Скибюк.

По его словам, что определенные приемы ведения войны являются новыми, и не такими, к чему войска готовились накануне войны.

Вместе с тем, кроме средств высоких технологий, решающее значение имеет успешность обученности бойцов выполнять тактические задачи. Война стала более интеллектуальной.

Также бригадный генерал рассказал, почему надо приобщаться в ряды десантно-штурмовых войск.

"Мы высокопрофессиональные штурмовые войска. Вам у нас не будет скучно, не будет скучно. Вы будете в гуще событий. Вы будете лучше всего подготовлены. Вы будете под лучшим эффективным командованием. Вы будете в профессиональных сплоченных коллективах, где каждая бригада, батальон, рота - это как семья. У нас выше всего ставится здравый смысл - то, что важно на войне. Разочарования не будет", - подчеркнул Скибюк.

Он добавил, что ДШВ открыты к экспериментам и что нужно работать так, чтобы украинским военным частям было удобно выполнять задачи.

Работы на фронте

Как сообщал УНИАН, заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сирского Вадим Сухаревский рассказывал, что на фронте Вооруженные силы Украины уже применяют сотни наземных роботизированных комплексов. Ожидается, что до конца 2024 года можно будет увидеть реальную системную работу наземных роботизированных комплексов. По его словам, на сегодня сформулирована четкая стандартизация наземных дронов, и введены в подразделениях беспилотных систем штатные подразделения наземных роботизированных комплексов.

В марте вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ.

Федоров отметил, что Brave1 испытал на полигоне более 50 комплексов. Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.

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