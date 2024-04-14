Дальность дистанционного управления этого наземного дрона держат в секрете.

Россия показала наземный дрон для проведения разминирования, оснащенный установкой УР-83П.

В сети появился фрагмент видеопрезентации этого дрона, пишет Defense Express. Базой для него стал один из типов вездеходов, который россияне используют на Севере для нефтегазового сектора и геологии. Основная переработка в этой машине заключалась в установке аппаратуры для дистанционного управления и замене бензиновых двигателей на электрические.

Речь идет о довольно габаритной машине, которая без УР-83П имеет массу в 1,3 тонны, скорость движения на суше - до 50 км/ч, на воде - до 6 км/ч, заявленная продолжительность работы на внутренних источниках питания - до 6 часов. Дальность дистанционного управления этого наземного дрона держат в секрете. Это его главный параметр.

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Очевидно, речь идет не просто об опытной установке, а о том, чтобы вообще заинтересовать потенциального заказчика в лице Минобороны РФ. Разработчики этого дрона отмечают, что это вроде бы достаточно легкая машина, чтобы не срабатывали противотанковые мины, и что это вездеходная и одновременно малошумная машина, что в текущих условиях улучшает живучесть на поле боя.

Но это как раз подчеркивает одну специфическую тенденцию, которая имеет место в самой РФ - по-своему интересные разработки там создаются по инициативе "снизу", даже если основной заказчик к этому не демонстрирует никакого явного интереса.

"Стоит отдельно подчеркнуть, что наземные дроны для разминирования актуальны и для Сил обороны Украины, даже если это пока приоритет второстепенный, а в первую очередь сейчас необходимы платформы для логистических задач, для прямого уничтожения врага или же одноразовые роботы-камикадзе. Тем более, что сами р*шисты пытаются тоже наращивать использование наземных дронов на поле боя", - замечает издание.

Другие разработки России

Как писал УНИАН, Россия пытается создать собственные морские дроны, копируя украинский опыт. Эту информацию в частности подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Да, у них есть разработки. Но... Они как-то попытались его использовать. Один раз мы видели реальное использование, все остальные случаи неудачные у них были. По техническим причинам", - рассказал руководитель военной разведки.

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