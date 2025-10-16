Эксперт считает, что Украина не будет использовать ракеты для ударов по Москве, потому что это будет "глупо".

Есть предположение, что президент США Дональд Трамп все же одобрит поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Смогут ли они изменить ситуацию на фронте в Украине, пишет издание Sky News.

В статье говорится, что сейчас Украина использует такие виды вооружения, как британская ракета Storm Shadow и американская тактическая ракетная система ATACMS. Дальность их действия составляет лишь до 321 км. Ракеты Tomahawk обычно запускаются с корабля или подводной лодки, но Украине, вероятно, придется запускать их с суши.

По мнению военного аналитика, профессора Майкла Кларка, ракеты Tomahawk в Украине, вероятно, планируют использовать для атаки транспортных узлов и российских объектов, расположенных непосредственно за линией фронта.

Видео дня

Также он не исключает, что вероятными целями могут стать и нефтяные склады, сортировочные станции, места хранения неподвижных транспортных средств, а также заводы, производящие беспилотники, которыми Россия постоянно атакует Украину.

"Нападение на Москву было бы бессмысленным и глупым, если только они не хотят сделать политическое заявление, которое может обернуться против них", - считает Кларк.

Также военный аналитик заметил, что тот факт, что Россия регулярно делает заявления относительно спекуляций о Tomahawk свидетельствует о том, что они обеспокоены.

"Конечно, россияне обеспокоены ракетами Tomahawk. Они несут достаточно тяжелую боеголовку, их трудно сбить, и они точны", - отметил Кларк.

По его мнению, украинцы могли бы эффективно использовать эти ракеты, чтобы помешать наступательной операции России, которая тянется в течение всего этого года.

Ракеты Tomahawk для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание The Hill приводит мнение экспертов, которые считают, что ракеты Tomahawk значительно расширили бы дальность поражения для ВСУ. В зависимости от модификации, "Томагавки" могут достигать дальности до 1600 км. Поэтому, с их помощью Украина могла бы наносить глубокие удары по российским военным узлам и нефтяной инфраструктуре. Эмиль Кастехельми из Black Bird Group поделился, что мишенями могут стать командные пункты, станции радиоэлектронной борьбы, авиабазы и логистические хабы. Это, по его мнению, оказало бы дополнительное давление на Москву.

Также мы писали, что авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Украине при использовании ракет Tomahawk нужно будет соответствующее технологическое обеспечение и разведывательные данные о ландшафте. Поэтому, по его мнению, трудностей больше будет не в пусковых установках, а в технологическом обеспечении, которое позволит использовать Tomahawk в полной мере.

Вас также могут заинтересовать новости: