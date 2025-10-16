Существует несколько версий ракеты Tomahawk, а некоторые из них были утилизированы.

При упоминании крылатой ракеты Tomahawk часто называется совершенно разная дальность ее полета. Часто заявляется, что она способна преодолеть 2500 км, тем не менее не все так просто, пишет Defense Express.

Отмечается, что в актуальных версиях Tomahawk ее дальность составляет около 1600 км. В издании объяснили, что путаница возникла из-за того, что эта крылатая ракета была принята на вооружение в 1983 году, и за это время прошла целый ряд модернизаций. Более того, существуют разные версии ракеты.

Tomahawk Block V, которая является последней версией ракеты на сегодняшний день, появилась в 2021 году. Также остается актуальной модификация Block IV, которая была представлена в 2006 году. С 1993 года выпускалась версия Block III.

В издании рассказали, что максимальная дальность Tomahawk в 2500 км была достигнута только в первой версии TLAM-N и в Block II TLAM-A. Эти варианты были разработаны под ядерную боевую часть W80. Вес ядерной боевой части W80 составлял всего 130 кг, в то время как обычная конвенционная боевая часть имеет вес около 450 кг.

По имеющейся информации, в 2010 году все ракеты Tomahawk с ядерной боевой частью были сняты с вооружения. В издании подчеркнули, что на данный момент ни один Tomahawk не имеет дальности в 2500 км, как минимум официально.

Кроме того, все ядерные версии ракеты были переформатированы в конвенционные. В издании отметили, что из-за этого неядерная версия Block II уже имела дальность всего 1300 км.

Tomahawk Block III отличался уменьшенным весом боевой части по сравнению с неядерным Block II. Она была меньше оригинальной, но имела ту же убойную силу. Заявлення дальность этой версии ракеты составляла уже 1700 км.

Уже в версии Block IV появилась возможность перепрограммирования в полете за счет спутникового двустороннего канала передачи данных и улучшенной системы навигации. Тем не менее дальность снизилась до 1600 км, добавили в издании.

В издании упомянули, что Tomahawk Block V имеет две подверсии - Vb для поражения наземных целей с дальностью 1600 км, а также Va для поражения морских целей, вероятно, с уменьшенной дальностью.

В издании считают, что если США все же согласятся передать Украине Tomahawk, это будут крылатые ракеты с дальностью 1600 км. Также это могут быть ракеты в версии Block III с дальностью 1700 км, если все единицы еще не утилизированы.

Какие главные препятствия для передачи Tomahawk Украине

Ранее в The Wall Street Journal рассказали, что поставка Украине только ракет Tomahawk вряд ли изменит ход полномасштабной войны. Для этого Белому дому нужно будет предоставить их в больших количествах, а также позволить Украине наносить этим оружием удары по целям, расположенным глубоко на территории РФ.

Более того, ракеты Tomahawk обычно запускаются с военных кораблей и подводных лодок в море. В США разрабатывают различные наземные пусковые установки, но этих систем не хватает.

Также в США еще не до конца поняли, как Москва отреагирует на передачу ракет Украине. В Кремле заявляют о том, что это приведет к эскалации войны.

